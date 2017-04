Sol Pérez sobre Cristiano Ronaldo: "por ahora no estoy saliendo con él"

Cristiano Rolando no habría podido resistirse a los encantos de Sol Pérez, la chica del clima de TyC Sports, y le puso 'like' en algunas fotos que la modelo compartió en su cuenta de Instagram. ¿Se enamoró CR7? La rubia se expresó con humor ante los rumores que no tardaron en llegar.

"No, por ahora no estoy saliendo con Cristiano Ronaldo. No lo conozco, ni charlé. Si viene por mí, yo no me enteré", aclaró Sol cuando le consultaron por el supuesto interés que despertó en el crack del Real Madrid.

En declaraciones a Sportia, Pérez aseguró que no vio los 'me gusta' en sus fotos: "dicen que me puso like en varias fotos y que la novia estaría celosa. Yo nunca vi ningún like. No me sigue, pero capaz me stalkea y se le habrá escapado un like".

