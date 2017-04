Asaltaron al marido de Zulemita Menem y le robaron un Rolex

BUENOS AIRES.- El marido de Zulemita Menem, la hija del ex presidente Carlos Menem, fue asaltado en el barrio porteño de Belgrano por "motochorros" que le robaron el reloj cuando entraba a un comercio y, mientras escapaban, le dispararon un tiro intimidatorio para evitar que los persiguiera.



El hecho se registró esta mañana en la avenida Luis María Campos al 1500, cuando el empresario vitícola Miguel López (59) caminaba hacia una panadería y a metros del local fue abordado por dos ladrones a bordo de una moto. Según indicaron las fuentes, y de acuerdo al relato a los medios de la hija del ex mandatario, quien se encontraba a una cuadra de distancia dentro de su camioneta, uno de los "motoarrebatadores" se bajó del rodado y comenzó a forcejear con López para robarle el reloj marca Rolex que llevaba.



Uno de los ladrones le provocó a López una herida en el cuello y logró llevarse el reloj, tras lo cual se subió a la moto junto a su cómplice y ambos escaparon hacia la zona de Barrancas de Belgrano. Mientras se retiraban, el conductor de la moto sacó un arma y disparó al aire, sin herir al hombre ni a los demás transeúntes que circulaban por el lugar, con el fin de evitar cualquier tipo de persecución, explicaron los voceros.



"Fue una situación horrible", dijo Zulemita en diálogo con C5N, y agregó: "Gracias a Dios no pasó a mayores, lo importante es que Miguel está bien y que tampoco hubo ningún herido en el lugar". (Télam)