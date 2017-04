Habló el detenido por el crimen de Ornella: "no entiendo por qué me meten en este infierno"

Damián "Pomelo" Fernández, principal sospechoso y único detenido por el crimen de la adolescente Ornella Dottori, de Juan Bautista Alberdi, rompió el silencio y habló del hecho del que se lo acusa. "No tengo nada que ver con éste hecho", se defendió el tatuador de Concepción en una radio local.



El hombre, de 32 años, afirmó que tiempo atrás mantuvo contacto con la chica a través de Facebook, pero afirmó que hacía bastante que no hablaba con ella. "No entiendo porque razón me meten en éste infierno. Por ahí pienso que debe ser por mi pasado, el que ya quedó atrás", dijo. Fernández estuvo preso por un robo años atrás.



"Estoy dispuesto a que me hagan todos los estudios periciales necesario a fin de que quede en claro que yo no maté a esa chica. No quiero ser un perejil. Es horrible caer preso por algo injusto. Tengo ahora una vida muy distinta a la que cuando era muchacho. Cumplí 32 años, tengo novia, trabajo como conserje y tatuador. Soy inocente y me voy a defender con pruebas” concluyó.



Fernández era intensamente buscado por la Policía, ya que -según la investigación- fue la última persona con que se vio con vida a Ornella Dottori. La chica de 16 años quien apareció asesinada el martes en un campo de soja a las afueras de la ciudad de Alberdi.



La chica, que según la autopsia estaba embarazada, se la vio por última vez junto a Fernández el pasado lunes. De acuerdo con las pericias, el crimen habría sido cometido ese mismo día. La causa es impulsada fiscal Miguel Ángel Varela, de Concepción.