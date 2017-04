Cuatro claves del ataque de Estados Unidos con la "madre de todas las bombas"

La "madre de todas las bombas" impactó contra un sistema de cuevas del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) en el distrito de Achin, provincia de Nangarhar, en Afganistán. El máximo comandante militar estadounidense en ese país, el general John Nicholson, afirmó que la decisión de lanzar una de las mayores bombas convencionales jamás usadas en combate fue puramente táctica.



- La bomba GBU-43, la mayor no nuclear del arsenal estadounidense, pasaba 9.797 kilogramos y contaba con una potencia equivalente a 11 toneladas de TNT. Fue lanzada desde el avión militar MC-130. Al menos 36 integrantes del ISIS murieron en el ataque.



- Una inmensa columna de humo y escombros apareció tras la explosión, que en este tipo de explosivos ocurre antes de tocar tierra para crear una potente onda expansiva capaz de derrumbar túneles y búnkers al crear un pequeño terremoto.







- El portavoz del Ministerio de Defensa afgano, Dawlat Waziri, precisó que algunos de los túneles atacados fueron construidos por los combatientes islámicos afganos durante la época de la invasión soviética a Afganistán y se encontraban a 40 metros de profundidad, por lo que la Fuerza Aérea afgana no podía destruirlos.



- Qari Mehrajuddin estaba en la aldea de Achin, a unos 5 kilómetros del área alcanzada por la bomba. Contó que la tierra se sacudió, aunque las casas y los comercios parecían no haber sido afectados. Afirmó que vio primero "un relámpago como en una tormenta con truenos", seguido por el estruendo de una explosión. "Creía que había un bombardeo justo fuera de mi casa", comentó.