Se enfrentó con la pareja de su ex y terminó baleado

Un joven de 27 años terminó baleado y tuvo que ser hospitalizado luego de protagonizar una pelea con la actual pareja de su ex concubina, según informó la Policía. El hecho ocurrió anoche en Lavaisse al 800, en la zona sur de San Miguel de Tucumán.



Por motivos que no trascendieron, la víctima se trenzó en una pelea con la actual pareja de su ex alrededor de las 22.30. El acusado sacó entonces un arma de fuego y le disparó al joven, lo que le produjo una herida en la pierna derecha que no reviste gravedad.



La víctima fue trasladada al hospital Padilla, mientras que las actuaciones estuvieron a cargo de la comisaría novena.