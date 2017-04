Guillermo Barros Schelotto se refirió a la posible vuelta de Carlos Tevez a Boca

BUENOS AIRES.– El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, intentó bajarle el tono al posible regreso de Carlos Tevez a fin de año al sostener que es un jugador que "ilusiona a cualquiera" pero "es momento de estar tranquilo y pensar en el campeonato".

"No lo he hablado con el presidente, me parece que habló más desde el lugar de hincha y directivo. El nombre de Tevez ilusiona a cualquiera pero es momento de estar tranquio y pensar en elcampeonato", sostuvo Barros Schelotto en conferencia de prensa.

En la misma sintonía se mantuvo al ser consultado sobre la decisión del club de comprar el pase de Ricardo Centurión. "No sé, la verdad no lo he pensado y no he definidio nada. Hoy tengo la cabeza puesta en el campeonato. En pensar en el partido y ganar", insistió el entrenador xeneize.

El presidente del club Daniel Angelici adelantó el jueves que Tevez tiene una cláusula de salida para regresar a Boca a fin de año que "es pagable", aunque será una decisión "suya y de su familia". Además, y consultado sobre los comentarios de las últimas horas en cuanto a la partida de Rodrigo Bentancur al seleccionado Sub-20 de Uruguay para el Mundial de Corea, precisó el entrenador que "quien dictó que los clubes no tengan que entregar a los jugadores al seleccionado Sub-20 fue la FIFA, que no lo puso como un torneo obligatorio.

A partir de eso vamos a actuar y tomar la medida que corresponda". "Es un jugador maduro, inteligente y va a entender cualquier decisión que se dé -añadió-. No la tengo tomada, por reglamento el jugador se debiera presentar un dia antes del primer partido, tenemos tiempo". (DyN)