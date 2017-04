Ahora Rusia advierte que tiene al "padre de todas las bombas"

Trump lanzó la bomba no nuclear más poderosa de los EE. UU. contra ISIS el jueves 13 de abril. Pero Rusia afirma que tiene una aún más poderosa.

El presidente de Rusia, Valdimir Putin, afirma que tiene en su poder una bomba conocida como 'El Padre de todas las bombas', que es cuatro veces más poderosa que la bomba estadounidense.

Según el gobierno ruso, la bomba estadounidense pesa más que la suya pero tiene un poder destructivo menor. El poder de destrucción de la bomba rusa es de 44 toneladas de TNT, mientras que la estadounidense apenas tiene una capacidad de destrucción de 11 toneladas.

Claro que todo esto es una versión rusa de los hechos, pues no hay imágenes públicas de esta bomba y los mismos analistas de defensa estadounidenses se han cuestionado si son reales las afirmaciones rusas sobre la potencia y el tamaño de su bomba, informa el noticiero Televisa.

“El padre de todas las bombas” se probó por los rusos en 2007. Por otro lado, la discusión sobre qué bomba es más potente nos remite a la Guerra Fría en la que tanto la URSS como los EE. UU. alardeaban sobre avances técnicos militares y científicos para reafirmas su influencia en el mundo.

¿Por que se llaman Madre y Padre de todas las bombas?

Tiene que ver con sus acrónimos. El nombre de la bomba estadounidense es Massive Ordnance Air Burst, que se reduce a MOAB (Mother of all bombs, madre de todas las bombas). Mientras que la rusa se llama Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power (ATBIP), estas siglas no tienen nada que ver con el apodo “padre de todas las bombas”.