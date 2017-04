Lombardi: "el Incaa es como una bolsa de lodo que se abre permanentemente"

El titular de Medios y Servicios Públicos, Hernán Lombardi, comparó al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) con "una bolsa de lodo que se abre permanentemente", como consecuencia de las "capas geológicas" que se suceden por los nombramientos de "cargos políticos" de funcionarios que pretenden "enquistarse" en el Estado.



Las declaraciones de Lombardi anoche en TN ocurrieron luego del desplazamiento del titular del organismo, Alejandro Cacetta, en el marco de una denuncia impulsada por el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, quien elevó documentación a la Oficina Anticorrupción (OA) para que se investigue el manejo de los fondos.



"Hace muchos años que desde el Incaa hay noticias claras de fuertes bolsones de corrupción, sobre todo en los últimos 15 años. Yo creo que hay unos cuantos ex titulares (del organismo) denunciados penalmente. Es como una bolsa de lodo que se reabre permanentemente", aseguró según informó Télam.



"Yo no tengo elementos para dudar ni de la honorabilidad del ministro ni de la de Cacetta", deslizó, y sumó que "la lucha es contra las capas geológicas que se enquistan en el Estado mediante los nombramientos de cargos políticos". "Es muy difícil ponerle el cascabel al gato, porque las personas que se desempeñan por años buscan argucias legales para quedarse", dijo, y comparó con la situación de "algunos directores de las 49 filiales que tiene Radio Nacional".



"Cuando asumimos hubo directores que dieron un paso al costado y otros que resistieron durante meses. Nosotros, con paciencia y firmeza, hemos decidido cesantear de los cargos a los ex directores porque son cargos políticos", puntualizó. Asimismo, reiteró que los directores de Radio Nacional designados durante la actual gestión cesarán en sus cargos cuando termine el mandato del presidente Mauricio Macri. "Yo se los agradezco. Hay que entender que el Estado es muy bueno pero también tiene taras, y una de ellas son las capas geológicas", concluyó.