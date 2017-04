D'Onofrio: "no me corresponde opinar del seleccionado porque River no está en el Comité"

BUENOS AIRES.- El presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, habló en la previa al duelo del equipo contra Melgar de Perú, por la Copa Libertadores, y afirmó que no le corresponde hablar del seleccionado argentino porque su club "no está en el Comité Ejecutivo de la AFA".

"No me corresponde opinar del seleccionado porque River no está en el Comité Ejecutivo de AFA, algo que me parece mal. Siempre creo que tanto nosotros como Boca debieran integrarlo por el bien del fútbol nacional", se quejó el directivo mostrando el claro enfrentamiento con los actuales conductores de la asociación, Claudio Tapia y Daniel Angelici. (Télam-Especial)