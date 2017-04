Avelluto aseguró que la salida de Cacetta fue por "manejos poco claros"

BUENOS AIRES.- El ministro de Cultura, Pablo Avelluto, confirmó esta mañana que la salida de Alejandro Cacetta de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se debió a "algunos manejos poco claros" que no fueron denunciados, y que vinculó a "funcionarios que venían del gobierno anterior" .



De todas maneras, aclaró que eso no significa que el productor cinematográfico "no sea una persona honesta o sea una persona corrupta", pero sostuvo que "eso no alcanza para gestionar".



"Hace ya un tiempo que veníamos notando en el INCCA algunos manejos poco claros con relación a muchos rubros de gastos. Personalmente hace semanas venía conversando con su presidente para que tomara las medidas que corresponde, las averiguaciones, aclaraciones y, eventualmente, el desplazamiento de funcionarios que no dieran las respuestas convincentes", explicó Avelluto.



En declaraciones a radio Continental, el ministro contó que charló "una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces" con Cacetta para que hiciera la denuncia, pero ante la inacción del ex funcionario se presentó ante la Oficina Anticorrupción" para que evalúe este caso y diga qué es lo que había que hacer".



"Es un desenlace que no es grato pero me siento muy tranquilo de que cumplí con mi obligación", añadió Avelluto en un reporte de DyN.



Según el ministro, las irregularidades detectadas no están relacionados directamente con la función del organismo de fomentar la industria cinematográfica sino "con gastos en hoteles, reformas en la escuela de cine, compras de mobiliario por montos que no se sostienen con la realidad del mercado".



En ese sentido, dejó entrever que esos malos manejos están relacionados con agentes que provienen del gobierno kirchnerista que culminó en 2015 pero que continuaron en sus funciones.



"No estoy a favor de una caza de brujas, no me importa la posición política que un funcionario tenga, me importa qué intereses defiende. Pero si uno ve que en publicidad, en la Escuela de cine, en traslados, en agencias de viajes, en impresiones, en tercerización de personal, hay situaciones irregularidades...", enfatizó.



Avelluto también negó que la salida de Cacetta esté relacionado con un posible recorte de fondos para el INCAA impulsado por el coordinador del Gabinete económico, Mario Quintana, aunque admitió haber tomado la decisión "en equipo".



Por último, respondió los cuestionamientos que hizo el director cinematográfico Juan José Campanella, que tildó la salida de Cacetta como una "horrible y torpe opereta".



"Hay expedientes, hay números, los tuve en mis manos, no me lo contaron. No actuamos en función de operetas, actuamos porque hay cosas que no son claras. Si se compra un sillón por 300 mil pesos, ningún vecino tiene en su casa un sillón que vale ese dinero", fustigó.