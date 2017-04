Semana Santa: seis recomendaciones para subir a Tafí del Valle y evitar demoras

Algunos suben a pasar el día; otros elijen quedarse todo el fin de semana largo. A ellos se suman los que van al otro valle (Amaicha, Cafayate, Santa María) y los colectivos y camiones. Como ocurre todos los años, la ruta 307, que conduce a Tafí de Valle, será una de las más transitadas de la provincia durante la Semana Santa. Acá te dejamos algunas recomendaciones para que evites demoras y situaciones riesgosas.



1- El tránsito será intenso durante todo el día, especialmente, hoy por la tarde, mañana durante toda la jornada y el domingo. Por ese motivo, si tenés disponibilidad de tiempo, lo ideal es que subas bien temprano en la mañana o después de las 21, cuando la intensidad de la circulación disminuye.



2- Controles: la Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán informó que hasta el domingo, inclusive, personal de esa repartición se ocupará de hacer el ordenamiento vehicular todos los días entre las 8 y las 20. En la zona de derrumbes, entre el kilómetro 33.5 y el 33.7, quedará habilitada media calzada. Sucede que las lluvias de las semanas anteriores causaron problemas en el camino y hay que circular con precaución. Además, el tramo de la ruta 307 que cruza el río Zerda está cortado por los problemas que causó el agua en el puente. Por ese motivo, al llegar a Santa Lucía hay que tomar la ruta 324 y por ella dirigirse hacia Las Mesadas y retomar la 307.





3- La circulación de transportes de carga se permitirá solamente durante la noche, de 23 a 5, y los colectivos que llevan pasajeros deberán respetar una separación mínima de 10 minutos entre unidades. De esa manera, se espera reducir las congestiones en el cerro.



4- La zona de Las Mesadas, pasando Santa Lucía hacia el oeste, invita a acelerar: hay buena visibilidad, rectas y curvas poco pronunciadas ¡Pero atención! Ese sector está lleno de baches que puede reventar las cubiertas de tu auto u obligarte a hacer maniobras bruscas que pueden generar accidentes. Si bien el personal de Vialidad se encarga de taparlos periódicamente, el tránsito intenso empeora el estado del camino.



5- En Tafí del Valle hay dos estaciones de servicio: una en la villa y la otra sobre la ruta, donde estaba la vieja pista del avión. En La Angostura está la otra. Por ese motivo no deberías preocuparte por el abastecimiento de combustible. Pero seguramente la demanda va a ser muy alta, así que si tenés que cargar nafta lo mejor será que te armes de paciencia.



6- No te olvides que para circular tenés que llevar el carnet de manejo (no debe estar vencido), la cédula verde, la azul (en caso de que no seas el dueño del auto), y el comprobante del pago del seguro. Además, en las rutas de la provincia rige la alcoholemia cero, es decir, quien conduzca no puede haber bebido ni una gota de alcohol.