Una famosa contó que quiso denunciar una violación y un subcomisario la invitó a salir

La actriz Verónica Llinás contó a través de Twitter la terrible experiencia que sufrió a los 22 años, cuando fue a denunciar una violación y un subcomisario la invitó a salir.

A los 22 años sufrí un intento de violación. En la comisaría me preguntaron hasta el hartazgo si había había provocado al violador. (sigue) — Verónica Llinás (@VLlinas) 12 de abril de 2017

Insinuaron que si hacía la denuncia ese cuestionario se multiplicaría por 10. El subcomisario terminó invitándome a salir. Lo juro. — Verónica Llinás (@VLlinas) 12 de abril de 2017

Luego de esas declaraciones, la actriz le detalló a "Teleshow" cómo habían sucedido los hechos y por qué decidió salir a contarlo ahora.

"Era un ladrón, que como no pudo llevarse dinero, porque yo no tenía, quiso sacar otro tipo de provecho. No se concretó porque empecé a gritar y porque no era en realidad un violador. Pero lo importante de la anécdota fue lo que paso en la comisaría, donde me trataron como si hubiera sido la culpable de lo que pasó", comenzó contando la actriz.

Llinás siguió explicando: "me hacían preguntas como si al acusado lo había mirado de alguna forma. Varios agentes me preguntaron y uno de ellos me dijo que no me recomendaba que hiciera la denuncia, porque si la hacía, estos interrogatorios serían aún peores. Yo, en ese momento, sólo quería irme de ahí y opté por no hacer la denuncia. Luego llegó el comisario, se hizo el contenedor y me prepuso salir esa noche".

La actriz dijo que aún no se ha evolucionado y que le parecía importante compartir su anécdota. "Me nació de golpe y, sin pensarlo, lo puse. El caso Micaela tiene que ver, porque está en la opinión pública. Me conmocionó, como me conmocionan muchas cosas, ella y la cantidad enorme de femicidios que hay. Hay una naturalización, tal vez la hubo siempre".

Para finalizar, dio un mensaje para las mujeres que son víctimas de esos delitos: "no caigan en las redes de la culpa, lo peor es el machismo de las mujeres, que hacen que la mujer en el fondo crea que se merece de alguna manera eso. Hay que hablar, contar, no aislarse, conectarse y pedir ayuda", sentenció.