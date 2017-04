2. Habrá más requisitos para bautizar calles

Ya no será tan sencillo imponer el nombre de figuras públicas a calles y paseos de la capital. Ayer, por mayoría, el Concejo Deliberante modificó la ordenanza respectiva y sólo podrán bautizarse con el nombre de alguna personalidad una vez transcurridos 10 años de la muerte del homenajeado. Aunque no se dispuso el cambio de nombre, el debate revivió la polémica de noviembre de 2010, cuando el ex intendente Domingo Amaya cambió un tramo de la avenida Roca por Néstor Kirchner, que había fallecido en octubre.