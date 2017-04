San Lorenzo se juega gran parte de su continuidad en la Libertadores ante la Católica

San Lorenzo, que no sumó puntos con dos derrotas consecutivas en el certamen, intentará alimentar sus limitadas chances de clasificación buscando esta noche un triunfo en su visita a Universidad Católica de Chile, que cuenta con cuatro argentinos en su formación, en un partido válido por el Grupo 4 de la Copa Libertadores de América.

El partido se jugará en el estadio del club chileno, el San Carlos de Apoquindo, este miércoles desde las 21 con el arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres.

El grupo es liderado por Universidad Católica y Atlético Paranaense, de Brasil, con cuatro unidades, Flamengo, de Brasil, suma tres, cerrando San Lorenzo sin puntos.

Fue malo el inicio de la Copa para San Lorenzo, debido a que sufrió una dura derrota por 4 a 0 ante Flamengo, en el Maracaná, y luego volvió a caer pero de local ante Atlético Paranaense, por 1 a 0, con todo el perjuicio que significa en este tipo de certamen resignar puntos en casa.

Las derrotas de San Lorenzo no se dan de manera casual, por el contrario, tienen una causa y es bajo momento que atraviesan varios individualidades del equipo que dirige el uruguayo Diego Aguirre, por más que en el certamen local está a solo seis unidades del líder Boca.

Una de los motivos por los cuales el "Ciclón" no recupera el nivel que supo tener en el inicio del certamen es la merma en el rendimiento de su mejor jugador, Fernando Belluschi, quien además sufrió lesiones, y la ineficacia de Nicolás Blandi, que antes no fallaba a la hora de convertir y hoy sufre por su falta de puntería.

Además, por ahora, el refuerzo Rubén Botta no ha rendido en la medida esperada, y San Lorenzo sufre por la falta de elaboración de juego y escasa eficacia en la ofensiva, extrañando al uruguayo Martín Caurteruccio, transferido hace dos meses al Cruz Azul de México.

Universidad Católica es la otra cara de la moneda en la Copa. Logró un valiosos empate de visita ante Paranaense (2-2) y le ganó a Flamengo en casa (1-0), resultados que con un triunfo ante San Lorenzo mañana lo dejarían con grandes posibilidades de clasificar.

La católica es un equipo chileno muy "argentino" ya que tiene como titulares al zaguero Germán Lanaro (ex Huracán, Almagro y Nueva Chicago) y en la zona media al trío "criollo" integrado por Enzo Kalinski (ex Quilmes y San Lorenzo) , Ricardo Noir (ex Boca, Newell's, Banfield y Racing) y Diego Buonanotte (ex River y Quilmes).

Además, el equipo que dirige Mario Salas tiene como arquero suplente al ex River Franco Constanzo y como titulares a dos que jugaron en la argentina: el mediocampista chileno José Fuenzalida (ex Boca) y el delantero uruguayo Santiago Silva (ex Newell's, Gimnasia, Banfield, Lanús, Arsenal y Vélez).

En el certamen local las cosas no le resultan propicia Universidad Católica, el equipo está noveno con 13 puntos a seis del puntero Deportes Iquique, habiendo igualado el pasado viernes en su última presentación sin goles en su visita a Palestino.

En San Lorenzo la duda estaría en el sector derecho de la defensa entre el chileno Paulo Díaz (presenta una molestia muscualr) o el uruguayo Mathías Corujo.

Probables formaciones

Universuidad Católica: Cristopher Toselli; Juan Carlos Espinoza, Germán Lanaro, Benjamín Kuscevic y Alfonso Parot; Enzo Kalinski y César Fuentes; José Fuenzalida, Diego Buonanotte y Ricardo Noir; Santiago Silva. DT: Mario Salas.

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Paulo Díaz o Mathias Corujo Marcos Angeleri, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Franco Mussis, Nestor Ortigoza y Rubén Botta; Fernando Beluschi, Ezequiel Cerutti y Nicolás Blandi. DT: Diego Aguirre.

Cancha: Estadio San Carlos de Apoquindo.

Arbitro: Enrique Cáceres (Paraguay).

Horario: 21 (igual horario en ambos paises)

Televisa: Fox Sports (Télam)