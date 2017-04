Griezmann acertó de penal y Atlético Madrid vence a Leicester

MADRID.- Atlético Madrid, de España, dirigido por Diego Simeone, iniciará hoy los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa cuando enfrente como local al sorprendente Leicester, de Inglaterra, a partir de las 15.45. El encuentro será teevisado por Fox Sports.

El "colchonero" buscará confirmar su buen momento futbolístico con el tercer puesto en la liga española y su paso firme en el máximo certamen europeo a nivel de clubes que respaldan el trabajo de Simeone a tal punto que es uno de los candidatos a dirigir el seleccionado argentino de fútbol junto con Jorge Sampaoli.

Enfrente tendrá Leicester, que se codea entre los grandes de Europa, que desde el alejamiento del entrenador italiano Claudio Ranieri, que lo consagró campeón por primera en su historia en la liga inglesa de fútbol, repuntó en su juego y lo trasladó a los resultados con la eliminación de Sevilla de España incluida en octavos de final. (Télam)

Antoine Griezmann engaña a Kasper y marca de penal.#AtletiLeicester 1-0#UCLpic.twitter.com/aNpIqEaMXm