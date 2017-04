Por un penal de Griezmann, Atlético Madrid venció a Leicester

MADRID.- Atlético Madrid derrotó 1-0 a Leicester en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con lo que quedó bien parado de cara a la vuelta, aunque sin poder sentenciar la eliminatoria.

El equipo de Diego Simeone fue superior al inglés. Sin embargo, el "Colchonero" sólo pudo marcar de penal, por medio del francés Antoine Griezmann.

El campeón de Inglaterra, que figura apenas 11° esta temporada, ya consiguió eliminar en octavos a un equipo español, Sevilla, e intentará repetir la hazaña en el partido de vuelta, donde contará con el apoyo de su público.

El partido de este miércoles se vio "manchado" en la previa por incidentes violentos con aficionados de Leicester en el centro de la capital española.

