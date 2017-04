Renunció el segundo de Aranguren y lo acusó de autoritario

BUENOS AIRES.- El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, aceptó hoy la renuncia presentada por el secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda, confirmaron a DyN voceros de esa cartera.



Desde el ministerio se indicó que no harán comentarios al respecto, pero se supo que los terminos de la renuncia fueron muy duros.



En su dimisión, el ex secretario de Recursos Hidrocarburíferos José Luis Sureda le expresó al ministro de Energía: “Me enfrenté a un dilema de hierro, o mis convicciones o su autoritarismo”



Sureda había asumido el cargo en el arranque del nuevo gobierno y, al igual que muchos funcionarios de la cartera que conduce Aranguren, tiene trayectoria en empresas del sector energético.



La carta de renuncia de Sureda, que publicó Infobae, trasunta la frustración del ahora ex funcionario y manifiesta que Aranguren es autoritario.



"Fui entendiendo que la diversidad de opiniones es para Usted un problema muy difícil de resolver, y que las decisiones que pensábamos tomar iban quedando en el camino, víctimas de la coyuntura del cortísimo plazo que pasaban a ser los nuevos objetivos, fijados extra muros", dice la carta.



"Si Usted cree que la libertad ajena es un bien transable que Usted puede arbitrar a su gusto, debo decirle que no estoy de acuerdo", sentenció, y agregó: "Jamás podrá Usted gestionar con éxito sin un equipo y sin confianza ni respeto, no hay equipo". En otro párrafo, acotó: "No soy hábil en política y sospecho que Usted tampoco lo es".



A continuación, el texto completo: