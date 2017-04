La exhumación de Carlos Menem Jr será el 31 de mayo

BUENOS AIRES.- Los restos sepultados en la tumba de Carlos Menem hijo, fallecido en 1995 cuando cayó a tierra el helicóptero que piloteaba, serán exhumados el miércoles 31 de mayo para confirmar si efectivamente se trata del primogénito del ex presidente Carlos Menem.



Asi lo informaron desde el juzgado federal 2 de San Nicolás y añadieron que participarán los peritos oficiales ya que las querellas, es decir el senador y ex presidente Carlos Menem y su ex mujer Zulema Yoma, aún no designaron peritos de parte.



"Los restos serán traslados del cementerio islámico de La Tablada al Cuerpo Médico Forense en la ciudad de Buenos Aires para que se hagan los estudios", añadieron y aseguraron que "aún no está cerrada la participación de especialistas del Equipo Médico Forense de la República Argentina".



El juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo ordenó la diligencia que apunta a establecer si los restos sepultados como pertenecientes a Menem Junior son efectivamente los suyos o fueron cambiados, tal como sostienen versiones incorporadas a la añeja causa.



El hijo de Menem murió el 15 de marzo de 1995 al caer el helicóptero que piloteaba a metros de la ruta 9, en jurisdicción del partido bonaerense de Ramallo, junto a su acompañante, el piloto de autos Silvio Oltra, con quien se dirigía a una carrera de TC 2000 en Rosario.



El magistrado dispuso "un estudio de tipificación de polimorfismo de ADN", que será comparado con restos insepultos de Menem Junior, con el cadáver y también, eventualmente, con muestras de sus padres.



Hace una década el magistrado había tomado muestras cadavéricas que concluyeron que efectivamente el occiso sepultado era el hijo del ex matrimonio presidencial. Pero la medida dispuesta ahora apunta a profundizar esa investigación, ya que se analizarán todos los huesos para determinar si alguno de ellos pudo haber sido suplantado por el de otra persona.



Zulema Yoma, y ahora su ex esposo, Carlos Menem, sostienen que el siniestro aéreo en el que murió el hijo de ambos fue un "atentado".



La mujer, incluso, asegura que el cadáver de su hijo fue profanado y sospecha que el cráneo enterrado en el cementerio pertenece a otra persona.



Villafuerte Ruzo había archivado el expediente por considerar que se trató de un accidente aéreo, pero debió reabrirlo en 2012 por el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de realizar una nueva autopsia y un nuevo estudio de ADN. (DYN)