Se apartó un juez de la causa contra el Clan Ale

El juez federal Carlos Jiménez Montilla, uno de los tres magistrados al frente del juicio contra el denominado Clan Ale, junto con Alicia Noli y Gabriel Casas, se excusó en la causa y dijo que corresponde "su voluntario alejamiento", luego de que se presentaron dos pedidos de recusación de la parte acusatoria.



Ayer, la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa contra el Clan Ale, presentó un segundo planteo para recusar a Jiménez Montilla. El primer pedido lo había presentado toda la parte acusatoria (incluyendo a la fiscalía y a la AFIP) cuando Susana Trimarco, testificó que, en la casa del magistrado, se había realizado un asado en el que estuvieron presentes Rubén “La Chancha” Ale (acusado en este juicio) el entonces gobernador Julio Miranda y su ministro de Gobierno, Antonio Guerrero.



En lugar de Jiménez Montilla el jujeño Domingo José Batule, que venía actuando como "cuarto juez".



Alicia Noli, otra integrante del tribunal también enfrenta un pedido de recusación, presentado por el defensor Manuel Pedernera. El letrado indicó en su pedido que una hermana de la jueza, Elizabeth Noli, trabajó para la Fundación María de los Angeles, que conduce Susana Trimarco, y figura como socia de Carlos Garmendia, abogado de esa fundación.



La jueza Noli respondió que su hermana Elizabeth no no ejerce como abogada desde hace cinco años, y que la actividad de su familiar no afecta su imparcialidad como magistrada.