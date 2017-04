Asesinato de Ornella: segundo femicidio en dos meses en Tucumán

El asesinato de Ornella Dottori se convirtió en el segundo femicidio en lo que va del año en Tucumán. El primero ocurrió hace poco más de dos meses, en San Pedro de Colalao. Allí, un hombre asesinó a su mujer y luego intentó quitarse la vida.



El hecho sucedió el 3 de febrero. La víctima, Laura Marcelina Balderrama, tenía 28 años y tres hijos. Ese día, la mujer se encontraba en la vivienda del barrio San Ramón. Como lo hacía todos los días, realizaba las tareas domésticas antes de ir a trabajar a un bar de esa localidad. Sorpresivamente, en el hogar se presentó Santos Adolfo Castañares (35), empleado comunal, de quien se había separado hace varios meses.



Allí ambos comenzaron a charlar, pero el diálogo se transformó en discusión. Los tres hijos presenciaron la pelea. Los vecinos comentaron a los investigadores que primero escucharon los llantos de los menores y después observaron salir de la vivienda a Castañares.



A los pocos minutos regresó con un cuchillo de grandes dimensiones. No dijo mucho, simplemente atacó a su ex pareja. Luego, pese a las súplicas de los hijos, tomó el cuchillo y se produjo un profundo corte en el cuello.



La pareja estaba en pleno proceso para que se dictara un régimen de visita para que él, que es padre de uno de los tres chicos, pudiera verlo. En base a los testimonios de los allegados de Balderrama, el hombre también habría tenido problemas con las bebidas alcohólicas.



Casi tres meses después y a poco menos de 100 kilómetros de distancia, en Alberdi se produjo ayer el segundo caso de femicidio en la provincia. Una joven de 16 años, identificada como Ornella Dottori, fue encontraba asesinada, con golpes en sus partes íntimas y en su cara y con dos ladrillos en el cuello.



En el lugar donde se encontró el cadáver no hay casas, por lo que se hace aún más difícil encontrar indicios sobre quién pudo ser el autor del crimen. La Policía está investigando el crimen, que por el momento no tiene ningún sospechoso.



Cifras que asustan



Durante 2016 se produjeron 290 femicidios en el país, según pudo relevar la ONG La Casa del Encuentro en su último informe elaborado a partir de la publicación de 121 medios nacionales. Eso quiere decir que hubo un femicidio cada 30 horas el año pasado, mientras que, en lo que va del 2017, ascendió a una mujer asesinada cada 18 horas.



En Tucumán, en tanto, se contabilizaron ocho femicidios, dos menos que en 2015. Algunos casos de 2016 en la provincia:



- Milagros Daiana Torres tenía 12 años y vivía en La Cocha. En la noche del domingo 29 de mayo se encontraba sola en la casa que compartía con su madre y su hermanito menor, cuando alguien ingresó durante la madrugada hasta su pieza. Después de ponerle una pelota de medias en la boca para que no gritara, le ató varios cables en el cuello y la ahorcó. Más tarde, la autopsia realizada por los forenses de Concepción arrojó que la niña habría sido abusada sexualmente. El único detenido por el caso es su padrastro, Fabián Rojas. La madre del a chica afirmó luego que había recibido numerosas amenazas a través de su celular.



- En algún momento entre la noche del 16 de julio y la madrugada del día siguiente, Lorena Sánchez, de 35 años, perdió la vida. La mujer -que tenía cuatro hijos, todos menores de edad- se había ido temprano hasta San Cayetano para visitar a Carlos Villagra, la última persona que la vio viva. Este hombre llamó a las 8 de la mañana del día 17 a Mabel Sánchez, para darle la peor noticia. Le dijo que su hermana había fallecido por inhalar monóxido de carbono. Sin embargo, cuando a la familia le entregaron el cuerpo, pudieron ver que tenía marcas de golpes y heridas.



- Dos vecinos del barrio Costanera de Concepción regresaban de juntar leñas durante la noche del domingo 18 de septiembre, cuando en medio de unos matorrales se dieron con una espantosa sorpresa: encontraron el cuerpo sin vida de una mujer que yacía en avanzado estado de descomposición. Peritos de la Policía determinaron luego que se trataba de María Rosa Costilla, de 18 años, al parecer embarazada de unos cuatro meses, que vivía en el barrio Palo Blanco de Arcadia. La autopsia que se le practicó al cuerpo no logró determinar la causa del fallecimiento de la joven debido al avanzado estado de descomposición.



- Melina Janet Britos (18 años) del paraje San Ramón (Medinas) fue estrangulada y sepultada en medio de unos cañaverales. Su cuerpo fue hallado en la tarde del miércoles 10 de agosto, a unos tres kilómetros de su casa, luego de varias horas de intenso rastrillaje realizado por la Policía ya que estaba desaparecida desde el domingo. El principal imputado del crimen es José Lera (20 años), un jornalero de Villa La Trinidad que está acusado de femicidio. La víctima mantenía mantenía una relación de dos años con su victimario. El hombre tiene antecedente por una causa de tentativa de abuso sexual que también habría cometido en el sur.



- Claudia Lizárraga, de 42 años, fue golpeada dos veces con un palo cuando caminaba por la plaza del barrio Jardín, en la esquina de Nechochea y España, a plena luz del día. El agresor tomó luego un cuchillo y la apuñaló dos veces. Dos policías llegaron corriendo y redujeron al hombre, que luego en la comisaría fue identificado como Víctor Hugo Argañaraz, ex pareja de la víctima. Lizárraga fue trasladada al sanatorio Galeno pero no resistió. Hace menos de un mes, uno de los hijos de ambos se había enfrentado a cuchillazos con Argañaraz para que no agrediera a su madre.