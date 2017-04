La agenda de las actividades religiosas más importantes de la Semana Santa

La Semana Santa, la última de la cuaresma, es la más importante del año para el cristianismo. Se inició el Domingo de Ramos terminará el Domingo de Pascua, cuando se recuerde la pasión, muerte y resurrección de Jesús.



Por eso, es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las distintas confesiones cristianas, que culminan con la Misa Pascual.



Habrá actividades para recordar el acontecimmiento fundante de la religión cristiana en distintas partes de la provincia, como la representación del martirio de Cristo, en Tafí del Valle, el viernes y el sábado, a las 16. En San Miguel de Tucumán, esa misma representación se realizará junto al lago San Miguel, a las 20, el jueves, viernes y sábado.



- Hoy se realizará el Via Crucis de la Juventud, que partirá a las 19, desde el Seminario Mayor y que finalizará en Iglesia Catedral con una misa presidida por el arzobispo, Alfredo Zecca



- Mañana, como parte de la celebración del Jueves Santo, se oficiará la Misa Crismal, a las 10. La presidirá el arzbispo Alfredo Zecca y será concelebrada por todos los sacerdotes del clero.



Es la celebración en la que se consagra el Santo Crisma (el es el aceite que se utiliza para ungir en la frente en actos como el sacramento del bautismo, la confirmación, la consagración de obispos y otros actos religioso) y bendice además los restantes óleos.



También se realizará la renovación de las promesas sacerdotales, durante la cual el obispo invita a sus sacerdotes a renovar su dedicación a la Iglesia.



A las 20.30 se realiza la Misa de la Cena del Señor, que será presidida, en la Iglesia Catedral, por el obispo Zecca, quien también realizará el rito del lavatorios de los pies, para recordar ese gesto de humildad de Jesús con sus discípulos.



La misma ceremonia tendrá lugar a las 19 en iglesia de San Francisco y a las 20 en la basílica de La Merced.



También mañana por la noche (entre las 0 y las 6) tendrá lugar la Vigilia de Jóvenes, en la Parroquia San Roque.



- Viernes Santo: se conmemora la Pasión del Señor. La ceremonia en la iglesia Catedral será a las 19; en la iglesia de San Francisco, a las 18; y en la basílica La Merced, a las 18.30.



El Via Crucis Céntrico, alrededor de la plaza Independencia partirá a las 20.30, desde Iglesia Catedral.



- Sábado Santo: la Vigilia Pascual comenzará a las 20.30, en la Catedral, a las 21 en San Francisco y a las 21.30 en La Merced.



- Domingo de Pascua: habrá misas a las 10,12,19, 20.30 y 21.30.



Las actividades litúrgicas se llevarán también a cabo en parroquias del interior de la provincia.



Famaillá: en Nuestra Señora del Carmen, la celebración del Jueves Santo será a las 20.30 y el Vía Crucis del Viernes Santo, también a las 20.30. El sábado habrá misa a las 22, y el Domingo de Pascua, a las 9 y a las 20.



Bella Vista: la parroquia San José, tendrá misa el Jueves Santo a las 20. El Viernes Santo, a las 15 se representará la Pasión y el sábado, a las 20, comenzará la Vigilia. Las misa del Domingo de Pascua se celebrarán a las 11 y a las 20.



Burruyacu: en Nuestra Señora del Rosario, las misas de Semana Santa será a las 21, el jueves y a las 17, el viernes y a las 21, el sábado.



Lules: la parroquia San Isidro Labrador tendrá ceremonias el Jueves Santo, a las 20.30, el Viernes Santo, a las 15, y el Sabado Santo, a las 20.30. El Domingo de Pascua habrá misas a las 11 y a las 20.30.



El Colmenar: en San Jose Obrero, las celebraciones serán: 21.30 el Jueves Santo; 15 el Viernes Santo, cuando se representará la Pasion y se realizará el Via Crucis, misa el sábado a las 22, y a las 9 y las 20, el Domingo de Pascua.



Tafí Viejo: la parroquia Cristo Obrero tendrá rituales pascuales el Jueves Santo, a lass 19; el Viernes Santo, a las 1; el sabado, a las 20; el Domingo de Pascua, a las 19.



En la parroquia San Roque, lam misa del Jueves Santo se hará a las 20.30; la Adoración de la Cruz, el Viernes Santo a las 17; el sabado, a las 21.30, y el Domingo de Pascua, a las 11, a las 19, a las 20.30 y a las 21.30.