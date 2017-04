1- Inundaciones: conservan sus muebles en los carros cañeros



El agua está bajando y de a poco los pobladores de Ciudacita (a 18 kilómetros al este de Concepción) tratan de reconstruir sus hogares. Sin embargo, el temor por una nueva crecida del río Medinas los obliga a mantenerse en alerta. Lo poco que pudieron salvar la noche que la correntada arrastró las puertas de las viviendas lo subieron a los carros cañeros. Esos mismos que durante la zafra trasladan la cosecha hasta los ingenios. Ahora son el refugio de las pocas pertenencias que no se arruinaron con el agua barrosa. “No bajamos los muebles del carro porque hay versiones de que van a volver las lluvias y no queremos perder más cosas”, comentó Roberto Véliz, uno de los vecinos. En total son 48 familias las que tuvieron que salir de sus casas. Algunas permanecieron al costado de la ruta 329 (que une Concepción con Monteagudo) y otras se refugiaron en la escuela de la zona. De a poco los servicios se están restableciendo, pero la recuperación será lenta porque el agua afectó cañerías y el cableado.



2- Un hombre fue acusado de matar a golpes a su hijastra



Una niña de 3 años ingresó sin vida al CAPS Villalonga. Su madre habría asegurado que se había caído de una cama cucheta, pero cuando los policías requisaron el lugar, no encontraron un mueble de esas características. La mujer, entonces, acusó al padrastro de haberle provocado el golpe mortal. La fiscala María del Carmen Reuter ordenó la aprehensión de ambos y, al cierre de esta edición, declaraban en Tribunales. Los familiares de la madre reconocieron que el sospechoso era violento y que estaban por iniciar los trámites para lograr la tenencia de la víctima y de su hermana melliza. Un grupo de vecinos quemaron la humilde vivienda donde vivían los detenidos.



3- Atlético es su peor rival en la Copa: dilapida lo que cosecha



Atlético arrancó ganando otra vez un partido de la Copa Libertadores, pero al final se quedó con las manos vacías. La fórmula utilizada por el “Decano” para abrir el marcador (centro preciso de David Barbona y cabezazo al gol de Jairo Palomino) fue copiada por Jorge Wilstermann, que aprovechó dos centros para inclinar la balanza y ganar 2 a 1 con las conquistas de Gílbert Alvarez y Luis Carlos Cabezas. Los tucumanos quedaron últimos en la zona 5 con apenas un punto y sus chances para avanzar a los octavos de final se redujeron considerablemente. “Estamos casi eliminados”, reconoció el técnico Pablo Lavallén. Los bolivianos ahora lideran las posiciones con 6 unidades. Hoy jugarán Palmeiras (4) y Peñarol (3), los otros integrantes del grupo.



4- Nueva preocupación para el DT del “Santo”: cuatro futbolistas habrían salido de noche

Diego Cagna sumó un nuevo dolor de cabeza. En las últimas horas trascendió que cuatro futbolistas de San Martín salieron el sábado a la noche del hotel donde se encontraba alojado el plantel en Buenos Aires y regresaron a la madrugada, transgrediendo las normas de convivencia profesional. “Estamos tratando de averiguar si ocurrió algo anormal”, sostuvo el entrenador.



5- La inflación superó los pronósticos y se ubicó en 2,4%



La inflación de marzo fue de 2,4%, impulsada por educación, indumentaria, alimentos y tarifas de los servicios públicos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De esta forma, el primer trimestre cerró con una variación de precios de 6,3%, luego de aumentos de 1,3% en enero y 2,5% en febrero. En consecuencia, para que se cumpla la meta de 17% para 2017, la inflación hasta fin de año no debería pasar el 1,06% mensual, con las subas previstas para abril y noviembre en el gas y mayo en el agua.