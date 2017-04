A los 102 años, murió la mamá de Silvio Soldán

A los 102 años de edad, Tita, la mamá del conductor Silvio Soldán, falleció en Buenos Aires. La mujer estaba internada en un santorio porteño. Desde ayer circulaba el rumor de su muerte, pero la noticia había sido desmentida por su hijo. Finalmente la noticia se confirmó hoy.

La muerte de Tita ocurrió cerca de las 13. En las últimas semanas la mujer había sido internada por problemas respiratorios.Años atrás, Soldán había decidió internar a su madre a un geriátrico. "Es muy difícil, lo pensé durante meses, porque la situación se hacía insostenible. Hay momentos que hay que tomar una determinación. No ha tenido una vida demasiado tranquila mamá, pobrecita. No pasó nada puntual, hay circunstancias que no las puedo comentar por televisión, pero hay cosas que no podía hacer sola".