"El Indio" Solari habló con los padres de Micaela y cantó su canción favorita en el velorio

ENTRE RÍOS.- Carlos Alberto Solari, más conocido como "El Indio", llamó a los padres de Micaela García, la joven que fue hallada sin vida la semana pasada en Gualeguay, y en pleno velatorio cantó "Juguetes Perdidos".,

“Estoy con algunos problemas medios serios, me cuesta movilizarme y salir. Pero quiero mandarles un abrazo a todos. Me enteré que Micaela era una chica muy solidaria y tenía virtudes que a todos nos gusta y, como siempre, los buenos se van antes”, dijo el cantante en una conversación telefónica que se escuchó en los parlantes del Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay.

El cantante le habló a los padres de la joven y expresó que quería acompañarlos en el difícil momento. "No sé qué más decir. Yo estoy medio coartado por problemas legales pero ya nos veremos... Mis respetos a los padres, por su valentía. Me conmovió la entereza del padre y no me puedo ni imaginar lo que debe ser", sostuvo.

Andrea Lescano, madre de Micaela, aprovechó para hacerle un pedido especial al ex líder de Los Redondos: “mi hija fue a tu último recital y vino muy enojada porque no cantaste 'Juguetes perdidos', muy enojada. ¿No podrás cantar aunque sea un rengloncito para ella?”.

Solari accedió al pedido, cantó un fragmento de la canción y luego se justificó por haberse equivocado en la última parte de la letra. "Ya estoy viejo para memorizar", precisó.

ENTRE RÍOS.-, más conocido como "El Indio", llamó a los padres de la joven que fue hallada sin vida la semana pasada en Gualeguay , y en pleno velatorio cantó "Juguetes Perdidos".,“Estoy con algunos problemas medios serios, me cuesta movilizarme y salir. Pero quiero mandarles un abrazo a todos. Me enteré que Micaela era una chica muy solidaria y tenía virtudes que a todos nos gusta y, como siempre, los buenos se van antes”, dijo el cantante en una conversación telefónica que se escuchó en los parlantes del Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay.El cantante le habló a los padres de la joven y expresó que quería acompañarlos en el difícil momento. "No sé qué más decir. Yo estoy medio coartado por problemas legales pero ya nos veremos... Mis respetos a los padres, por su valentía. Me conmovió la entereza del padre y no me puedo ni imaginar lo que debe ser", sostuvo.Andrea Lescano, madre de Micaela, aprovechó para hacerle un pedido especial al ex líder de Los Redondos: “mi hija fue a tu último recital y vino muy enojada porque no cantaste 'Juguetes perdidos', muy enojada. ¿No podrás cantar aunque sea un rengloncito para ella?”.Solari accedió al pedido, cantó un fragmento de la canción y luego se justificó por haberse equivocado en la última parte de la letra. "Ya estoy viejo para memorizar", precisó.