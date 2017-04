Zannini no tiene paz: fue víctima de un duro escrache en Río Gallegos

RIO GALLEGOS, Santa Cruz.- El ex secretario legal y técnica de la Presidencia Carlos Zannini fue víctima esta mañana de un fuerte escrache de parte de trabajadores judiciales y maestros, mientras compraba almendras en una dietética en el centro de esta ciudad.

Al grito de "chorro", "corrupto", "se robaron todo", cerca de 30 personas lo rodearon, lo responsabilizaron por la actual situación de la provincia, y lo acompañaron caminando con bombos, insultos y cacerolas durante tres cuadras hasta que se refugió en El Ateneo, de Rudy Ulloa.

Zannini, quien hoy es representante de la provincia en el directorio del Banco Santa Cruz, ingresó a un local de productos dietéticos, sobre la calle Chacabuco, ubicado a escasos metros de la carpa de protesta que mantienen los trabajadores judiciales en la puerta del Tribunal Superior de Justicia en reclamo al pago de salarios y por la suspensión de los acuerdos paritarios, destaca La Nación.

Al salir, los trabajadores judiciales y docentes lo rodearon y empezaron a responsabilizarlo del estado en que se encuentra la provincia, le recordaron que era el responsable del 49% del Banco Santa Cruz y que podría interceder para evitar los débitos automáticos que operan descuentos en los sueldos que aun no se pagaron a los estatales. En tanto que también lo hicieron responsable de los casos de corrupción que rodea al kirchnerismo y el estado en que se encuentra la provincia.

Ante los reclamos de los manifestantes, sin dejar nunca de caminar, Zannini les preguntó sus nombres y quiénes eran y repetía: "yo no robé nada", "yo no soy responsable", "no sé de qué hablan".

"Ustedes están siendo manipulados", les repetía a los manifestantes, en orden al discurso del oficialismo local que culpa a la actual situación de la provincia a la oposición encabezada por Cambiemos.