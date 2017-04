En un escenario de dólar bajo, invertir en Lebac es una de las opciones más recomendadas

El economista Gabriel Rubinstein advirtió hoy que, pese a la baja que muestra el dólar, el riesgo de un salto de la divisa estadounidense está siempre presente y opinó que hoy al ahorrista "le convienen las Lebac dentro de las opciones que hay".

“Hay una cuestión de oferta y demanda. Hay oferta de dólares del blanqueo, de deuda de provincias y Nación, dólares de la cosecha y en tanto la demanda es normal, entonces falta la especulación de mercados”, analizó respecto al comportamiento de la divisa que toca su piso en cinco meses, señala El Cronista.

En diálogo con el programa Moneda Corriente de Radio Led, aclaró que “el riesgo de algún salto del dólar va a estar siempre presente”.

“Hay un juego muy dinámico donde si la inflación va bajando entonces sin nuevos tarifazos y la cosa esta más bajo control el BCRA puede bajar las tasas y en algún momento son como oleadas que el mercado dice ‘el dólar esta demasiado bajo’, piensen que va a subir un poco crece la demanda sube”, enfatizó.

A la hora de hacer recomendaciones, sostuvo que “no hay ninguna fija en pasarse a pesos para ganarle al dólar y podría no ser”.

“La volatilidad del dólar no es una apuesta segura. Yo puedo pensar que va a estar bastante tranquilo pero no se puede descartar que suba a $ 15,80 por una noticia externa mala o política mala. Ahora que suben las Lebac en pesos es una buena opción, pero para el que tiene un espíritu conservador mejor son los títulos en dólares”, opinó. Y precisó: “lo que tienen de bueno los bonos en CER (se actualizan por inflación) es que si hay una devaluación se trasladan parcialmente a precios y a uno le importa el tipo de cambio real, no tiene el riesgo de una súbita devaluación”.

Inflación y crecimiento

Al ser consultado sobre la inflación, Rubinstein señaló que si bien bajó su cálculo de 22,5% a un 21,3%, esto se mantiene lejos de las estimaciones del Gobierno de un 17%.

En tanto, consideró que “el crecimiento a tasas chinas del pasado no se va a lograr”, ya que “con la falta de inversión que hay en Argentina no se puede crecer mucho”.

“Quienes quieran enterrar dinero en Argentina quieren asegurarse que no vuelva el populismo. Sería un gran error invertir y que mañana vuelva Cristina (Kirchner). Todavía hay algún riesgo de que vuelva el populismo por eso las inversiones no hacen una diferencia”, advirtió.