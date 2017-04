Denuncian que Wagner intentó abusar de una adolescente y la amenazó antes del crimen de Micaela

Un hombre denunció que el violador Sebastián Wagner (30), quien fue detenido el viernes último por el crimen de Micaela García, pretendió abusar de su hija de 13 años en febrero pasado y hasta la amenazó a través de la red social Facebook mediante mensajes en los que le decía que la próxima vez no iba a poder escaparse.



La denuncia fue realizada por el padre de la niña quien dijo, en declaraciones a Telefé Noticias, que todo comenzó cuando su hija concurrió a la casa de Nora González, la última pareja de Wagner, para jugar con sus hijos. Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el fiscal Ignacio Telenta, quien tiene a su cargo la investigación por el crimen de Micaela, ya recibió una copia de la nueva denuncia.



"Ella se metió a la pileta y cuando salió para cambiarse en la habitación de uno de los chicos, entró él (por Wagner). La quiso manosear, pero ella se ofendió, le metió una patada y pudo escapar. Fue en la casa, estando todos los chicos por ahí", dijo el hombre.



Si bien la chica no le contó a sus padres lo que había pasado, éstos sospecharon que algo raro le había ocurrido porque la notaban extraña. Tras ese episodio, Wagner habría vuelto a contactar a la adolescente durante la última semana de marzo, cuando le envió mensajes amenazantes a través de Facebook, donde le decía que la próxima vez la iba a atar para que no pudiera escaparse.



"No sabés las ganas que tengo de volver a tocarte", "¿Te acordás cuando me metiste una patada y te fuiste corriendo?", y "La próxima vez te ato para que no salgas corriendo", fue la primera tanda de mensajes amenazantes que le envió a la niña. "Cuando te agarre, te hago mía", "La otra vez te salvaste, pero la próxima no te salvás" y "Te voy a hacer mía, vas a ver", le escribió nuevamente.



Tras estos mensajes, la niña decidió contarle a su padre y éste fue quien resolvió denunciarlo ante la Justicia. El pasdo lunes 3 de abril, concurrió ante una jueza de Familia de Gualeguay, dos días después de la desaparición de Micaela, cuando aún nadie sospechaba de que había sido asesinada. (Télam)