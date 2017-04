Ed Sheeran deberá pagar millones por plagiar "Photograph"

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El cantante de pop británico Ed Sheeran, de 26 años, puso fin a un litigio por plagio en Estados Unidos llegando a un acuerdo con los demandantes, indicó hoy la agencia de noticias DPA.



Los compositores Thomas Leonard y Martin Harrington exigían a Sheeran unos 19 millones de euros (U$S 20.000.000) por haber plagiado "nota a nota" la mitad de la canción "Amazing" para su tema "Photograph", que publicó el británico en 2014 en el álbum "Multiply".



Sin embargo, las dos partes llegaron a un acuerdo, aunque se desconoce si Sheeran tendrá que desembolsar dinero a los demandantes y, de ser así, de qué cantidad se trataa.



Sheeran lanzó recientemente su álbum "Divide". Los dos singles "Shape of You" y "Castle on the Hill" rompieron numerosos récords en las últimas semanas y catapultaron al británico a lo más alto del firmamento del pop.