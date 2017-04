Todavía no encuentran a Araceli, la joven desaparecida en Buenos Aires

BUENOS AIRES.- El hermano de Araceli Fulles, la joven que desapareció hace 10 días en la localidad bonaerense de Villa Ballester, afirmó hoy que "no" tiene "nada en concreto, ninguna pista" sobre el paradero de la mujer de 22 años.



Frente a esta situación, Marcelo Fulles le reclamó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que "tome cartas en el asunto, que mande toda su gente, por favor, para poder encontrar" a su hermana. "Tenemos sospechas de todo, Araceli no aparece, sospechamos de cualquiera porque no tenemos nada concreto", sentenció Fulles al ser consultado sobre si consideran que Araceli fue víctima de una red de trata.



El hombre repasó que el pasado 1º de abril su hermana recibió un llamado y salió de su casa del barrio Sarmiento de Villa Ballester, en el partido de San Martín, donde dijo que regresaría "en un ratito", pero desde ese día no la volvieron a ver. "Cualquier cosa para nosotros es sospechoso hoy en día, sea la amiga, sea el novio, sea cualquiera", enfatizó Fulles, quien además expresó: "no me interesa la persona que la tiene ni qué está haciendo, yo quiero a mi hermana conmigo".



Consultado sobre si tiene alguna pista sobre el paradero de Araceli, respondió: "No tengo nada, ninguna pista, estoy en blanco. Hoy no creo en nadie, ya hace más de diez días que mi hermana no está". El domingo, Ricardo Fulles, padre la joven, consideró que su hija podría haber sido víctima de una "red de trata" de personas y se quejó por la lentitud con que actúa la Justicia en procura de hallar a su hija.



La familia informó que para aportar información sobre el paradero de Araceli hay que comunicarse al 911 o al 1126536716 y 1136738118. También precisó que cuando la joven fue vista por última vez vestía jeans, musculosa negra y zapatillas negras con fucsia.

Este caso se produce días después de que Micaela García, una joven víctima de femicidio, fuera hallada sin vida.