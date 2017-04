Ricky Martin planea festejar tres veces su casamiento

LAS VEGAS, Estados Unidos.- Lo de casarse en secreto no es para el astro del pop Ricky Martin, que anunció que dará a conocer públicamente la fecha de su boda con el artista Jwan Yosef.



"Celebro el amor y pienso que el amor es contagioso. Y ese será un momento especial que compartiré con todo el mundo", dijo el cantante al diario alemán "Bild".



El músico de Puerto Rico, que en estos momentos presenta su show "All In" en Las Vegas, está comprometido desde hace cinco meses con el artista sirio-sueco, recordó DPA.



El autor de éxitos como "Livin' la vida loca" dijo que se imagina festejando varias bodas. "Creo que debiéramos celebrar distintas bodas. Una debería ser en Puerto Rico, quizás otra aquí en Las Vegas y tal vez otra en Estocolmo, la patria de mi prometido".