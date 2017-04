Quién es la modelo que se cansó de ser flaca y engordó 20 kilos para ser feliz

Se llama Liza Golden-Bhojwani y es una joven modelo de estadounidense. Comenzó a desfilar cuando tenía 17 años en las pasarellas más conocidas del mundo pero un día su cuerpo empezó a cambiar y nada fue como antes.

"Al principio para los estándares de la industria de la moda, yo era delgada. Pero en un año comencé a desarrollar curvas donde nunca las tuve. Me estaba convirtiendo en una mujer pero no eso no era celebrado en mi carrera", contó Golden-Bhojwani. La morocha confesó que ingería 500 calorías diarias y entrenaba cuatro horas por día para lograr un buen estado para desfilar.

Después de varios años de "sufrir", decidió "ser feliz" y volver a comer. Engordó 20 kilos y se calzó la bandera de #bodypositivism, su nuevo lema. "Cuando noté los cambios en mi cuerpo fue el comienzo de una pendiente resbaladiza. Dietas extenuantes, entrenamientos extremos. Mi vida social sufrió, ir a comer con mis amigos se convirtió en un problema", expresó.

Como era de esperarse, ese estilo de vida comenzó a repercutir en su salud: "baja de presión, desmayos reiterados, y luego un aumento desmesurado de peso en apenas dos semanas". "¿Por qué lucho contra mi cuerpo? Voy a dejar de forzar mis propios objetivos y a escuchar a mi cuerpo. Y eso es lo que hice", reveló. Ese es el momento en el que toma conciencia, según publicó el sitio infobae.com.

“Sabía que no podía seguir saboteando mi cuerpo, mi salud y a mí misma, día tras día”, comentó. Cambió su dieta y sus conductas fueron cada vez más saludables. Había dejado de trabajar de modelo porque la industria le cerró las puertas al subir de peso, pero cuando tomó estabilidad y se recuperó, aun con esos 20 kilos de más, los trabajos volvieron a llegar. Hoy lleva la bandera del movimiento curvy y pertenece a la agencia IMG, una prestigiosa firma que llevó a la fama a Kate Moss.

"A la izquierda, estoy yo en el despegue de mi carrera. Mi primera semana de la moda, donde yo tenía en realidad el tamaño que necesitaba", compartió hace algunos días en su cuenta de Instagram el antes y después de su saludable transformación.

Foto tomada de instagram.

