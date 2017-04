Estas son algunas de las obras que podrían hacerse en el sur para evitar inundaciones

El presidente Mauricio Macri se comprometió ayer a estudiar posibles soluciones para que se terminen o al menos para que se reduzca el impacto de las inundaciones en el sur de la provincia. El objetivo principal es buscar alternativas que permitan evitar el traslado íntegro de la localidad de La Madrid a otro emplazamiento.



El coordinador de Infraestructura del Plan Belgrano, José Ricardo Ascárate, aseguró que desde hace por lo menos 15 años no se realizan trabajos serios en las cuencas de los ríos. “¿Cuántas máquinas tiene la DPA (Dirección Provincial del Agua) trabajando en los ríos? Ninguna, porque no tiene máquinas. Normalmente las contratan para hacer ensanches o mejoras en la zona de los puentes. Es decir, se protegen los puentes, pero no los pueblos”, afirmó en diálogo con LA GACETA.



El funcionario nacional enumeró algunas de las posibles soluciones que se podrían implementar para evitar el impacto de las tormentas en el sur de la provincia. Las dividió en dos grupos: soluciones locales y soluciones generales.



1. Soluciones locales: la canalización del río Marapa en un tramo de no más de dos kilómetros y medio. Esta obra, que ya fue estudiada por especialistas de la UNT y por el mismo Ascárate, implica rectificar, profundizar y canalizar la travesía del Marapa en la ciudad de La Madrid. “Si los holandeses viven con gran parte de su territorio por debajo del nivel del mar y viven muy bien, evidentemente algo se puede hacer”, manifestó el funcionario.



2. Soluciones generales: hay que hacer obras similares en el Medina-Gastona. El problema es que esto dos ríos no tienen regulación en la cuenca alta, como sí ocurre con el Marapa y el dique Escaba. “Ahí vamos a depender de la concreción en el futuro de los diques Potrero del Clavillo y El Naranjal”, explicó Ascárate. En el corto plazo hay que dragar y profundizar sus lechos y generar faldones y barrancas con el material que se sacó. De esa manera se le dará más capacidad de contención a los ríos.