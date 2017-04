Atlético no le teme a la altura de Cochabamba

COCHABAMABA, Bolivia (Enviado especial de LAGACETA.COM, Martín Soto).- La altura de Cochabamaba no es un factor que preocupe a Atlético a pesar de los 2.855 metros sobre el nivel del mar. En parte porque el cuerpo técnico ya se ocupó y buscó atenuar los efectos con un tratamiento de oxigenoterapia, y también por la recordada victoria ante El Nacional, en Quito (2.600 snm).



Pablo Lavallén sabe que no será un parada fácil ante Wilstermann, pero prefiere bajar sólo cuestiones futbolísticas. "El rival se hace fuerte en su casa y este equipo ya ha ganado en la altura, no es imposible", remarcó.



Al caminar por las calles cochabambinas no se persibe la diferencia de altura respecto a Tucumán, pero todo puede cambiar a la hora de ativar el cuerpo. "Lo preparamos en forma parecida a Quito. No es normal jugar en esta altitud. Tenemos que administrar bien los esfuerzos sabiendo que el rival va a querer asegurar su condición de local", insistió.





Respecto a lo futbolístico, el DT reconoció que Atlético no está pasando un buen momento, al igual que Wilstermann, por lo que presagió un partido parejo, cerrado, de esos en los que un gol puede definirlo todo. "El que sea más inteligente va a ganar", concluyó.