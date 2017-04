Lavallén podría sorprender con una línea de tres ante Wilstermann

COCHABAMBA, Bolivia (Enviado especial de LAGACETA.COM).- La formación de Atlético ante Wilstermann está en una bóveda de la cual solo Pablo Lavallén tiene la combinación. El entrenaron prefirió el silecio para no brindar pistas al conjunto cochabambino sobre el esquema y los 11 que elegirá para esta noche.



"Lo voy a revelar en el estadio. Vamos a trabajar en una forma que no hemos ensayado mucho. No quiero que los medios de Wilstermann sean ayudados por los medios de tucumán", dijo el DT en rueda de prensa desde el hotel.



El principal misterio se ubica en la parte baja del equipo. Es que sin Ignacio Canuto ni Enrique Meza Britez, ausentes por lesión, Lavallén tendrá que improvisar una nueva defensa. Una posibilidad -quizás la más firme- es que Bruno Bianchi, que regresa luego de unos problemas personales, forme dupla central junto a el colombiano Jairo Palomino, que habitualmente se desempeña como volante central.





De ser así, el "decano" formaría esta noche con: Lucchetti; Di Plácido, Bianchi, Palomino y Evangelista; Aliendro, Leyes, Acosta y Barbona; Rodríguez y Zampedri.No se descarta, sin embargo, que Lavallén se vuelque por una línea de tres hombres en el fondo, conformada por, Bianchi y. Habrá que esperar unas horas para develar la verdad.