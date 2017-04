Araceli González, a Suar: "no va a encontrar otra como yo"

Araceli González opinó sobre Adrián Suar en medio de los rumores que vinculan al productor con la bailarina Magui Bravi. "No vas a encontrar otra como yo", dijo la actriz como hablándole a su ex, mientras miraba la cámara.

Desde la separación de Suar y Griselda Siciliani, varias modelos y actrices fueron vinculadas con el productor televisivo. La última de ellas fue la bailarina quien hace poco se operó la nariz, igual que Griselda lo hizo en su momento, cuando comenzó su noviazgo con Adrián.

Las versiones, que empezaron a surgir luego de conocerse la noticia del retoque estético de Bravi, aseguraban que Suar hacía operar a todas sus novias para que se parezcan a "Ara". La actriz fue consultada sobre eso y entre risas contestó: "me lo contaron. Es genial lo que dicen".

"Mirá Adrián: nariz como la mía no vas a encontrar, porque la mía no está hecha", expresó simpática la primera mujer del productor ante las cámaras. Y ante del retruco de los periodistas concluyó: "a mi ex le gustaba mi nariz, de hecho rogaba que su hijo saque mi cara. No vas a encontrar otra como Adrián".

Hasta el momento, ni Suar ni Bravi salieron a desmentir la relación.