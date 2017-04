Paso a paso: todo lo que tenés que saber sobre el partido entre Atlético y Wilstermann

Atlético continúa su camino en la Copa Libertadores. Esta tarde, el plantel "Decano" tendrá una nueva chance en la fase de grupos de la máxima competencia de clubes de Sudamérica. Será ante el conjunto boliviano Wilstermann, en el estadio "Félix Capriles", de Cochabamba. Esta es toda la información que tenés que saber sobre el duelo de hoy:



1- El partido comenzará a las 19.30 y será arbitrado por Roberto Tobar (Chile). El duelo será televisado a través de Fox Sports 2.



El plantel ya se encuentra en Cochabamba a la espera del partido por #ConmebolLibertadoresBridgestone ante #JorgeWilstermann . pic.twitter.com/FF6Q4yfXt4 — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) 10 de abril de 2017

Entradas para los hinchas "decanos" se venderán en el estadio desde las 9 hs.

Entrada general tribuna visitante 100 bolivianos. pic.twitter.com/8VddybupMT — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) 11 de abril de 2017

Para este partido, Lavallén no podrá contar con Canuto, Meza y Menéndez, todos lesionados. El primero sufrió una recaída en la lesión de su empeine y el segundo sufrió una distensión fibrilar de su cuadriceps derecho durante el choque ante Rosario Central; por su parte, el "Polaco" aún no se recuperó del edema en su muslo y recién estará listo en el partido del fin de semana frente a San Lorenzo.Atlético formará con: Lucchetti; Di Plácido, Bianchi, Palomino y Evangelista; Aliendro, Acosta, Leyes y Barbona; Rodríguez y Zampedri. DT: Lavallén.Una particularidad: el juvenil Tomás Cuello (volante ofensivo), quien aún no debutó en Primera, es parte de la delegación. “Estoy muy contento, no me lo esperaba. Fue muy lindo saber que estaba en la lista”, le dijo a LA GACETA el joven de 17 años.Los 11 de Wilstermann serán: Olivares; Morales, Zenteno, Aponte,Ortiz; Saucedo, Machado, Chávez, Cardozo; Bergesse y Suárez. DT: BaptistaMosquera.Desde el departamento de prensa de Atlético informaron que las entradas para los hinchas se venden en el estadio "Félix Capriles" desde las 9. El precio es de 100 bolivianos ($ 225).En la Copa, el "Decano" marcha último en el Grupo Cinco con un punto, producto del empate ante Palmeiras y la caída ante Peñarol. Wilstermann suma tres unidades, al igual que el conjunto uruguayo, por lo que tres puntos serían clave para el equipo de Pablo Lavallén en este momento.¿Cuáles serían los escenarios posibles que podrían esperar al equipo de Pablo Lavallén?





A- Si gana hoy en Cochabamba, Atlético terminará esta semana de Copa en el segundo lugar, como mínimo, sin importar lo que pase mañana en el otro partido entre Palmeiras y Peñarol. Si ganan tucumanos y paulistas, liderarán estos últimos y serán escoltados por los “decanos”. Si empatan, Palmeiras será el líder con cinco mientras que Atlético quedará segundo por mejor diferencia de gol que Peñarol.



B- El empate será el resultado más ambiguo para Atlético, si es que lo consigue. Quizás si el equipo no llevara cinco partidos sin ganar podría decirse que un punto sumado en Cochabamba es un buen negocio para los dirigidos por Lavallén. Pero en estos momentos la situación es distinta. Pase lo que pase en Brasil, si Atlético termina igualando, quedará fuera de la zona de clasificación a octavos. Ni siquiera ocupará el tercer lugar en la tabla (posición que clasifica a los 16vos de final de la Sudamericana), ya que alcanzaría apenas los dos puntos, sumando el que consiguió en el debut ante Palmeiras, con lo quedará por debajo de la línea de sus rivales.



El empate, para que sirva tendrá que ser acompañado por un par de victorias en los próximos encuentros. No será sencillo lograrlo, pero al menos tiene a su favor que los jugará en el Monumental: el 25 de este mes, la “revancha” ante Wilstermann y el 2 de mayo contra Peñarol.



Con ocho puntos y un partido por jugar (aunque sea el más difícil de los seis: ante Palmeiras, de visitante), las perspectivas serían más que positivas.



C- Por último, la derrota, como es natural desarmaría todo. No solo porque quedará obligado a ganar todo lo que resta y aún así no obtendría más de 10 puntos sino porque pondría a Wilstermann muy arriba suyo y como fuerte candidato a clasificarse. Y con Palmeiras de líder, cabeza de serie y máximo candidato a ganar la Copa por las casas de apuestas, tendría dos rivales a vencer en la carrera por un lugar en octavos de final.