Silvio Soldán desmintió la muerte de su madre: "está grave y se puede cortar"

BUENOS AIRES.- El locutor y conductor televisivo Silvio Soldán desmintió hoy la muerte de su madre, "Tita", de 102 años, pero admitió que tiene graves problemas de salud y estimó que su vida "se puede cortar en cualquier momento".



"(Mi madre) no falleció; está mal, (su vida) se puede cortar en cualquier momento, pero no falleció", enfatizó Soldán en diálogo con radio 10.



La mujer, de 102 años, permanece internada en el sanatorio Güemes, del barrio porteño de Palermo, desde hace una semana y media, producto de graves problemas de salud.



"Tuvo lucidez hasta hace un par de años", lamentó el conductor televisivo.



La noticia errónea sobre el deceso de "Tita", nacida como Genoveva Adelina Teruggi, había sido reflejada desde la tarde de ayer en la televisión, la radio y portales de internet, mientras que esta mañana fue reproducida en diarios de tirada nacional.



El conductor televisivo, de 82 años, visita a su madre a diario en el sanatorio.



Desde 2014, lo hacía pero en el geriátrico San Román, de Belgrano, donde incluso realizó un el festejo de sus 100 años.



"Estuve muy preocupado y angustiado por llevarla al geriátrico. No sabía cómo iba a resultar la situación. Pero, afortunadamente, fue todo bárbaro y, ahora, estoy feliz de verla bien", había dicho en aquel momento.