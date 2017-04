Cinco razones por la que la AFA decidió destituir al "Patón" Bauza

Claudio "Chiqui" Tapia, el nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunció esta noche la desitutición de Edgardo Bauza como director técnico del seleccionad. ¿Pero qué fue lo que llevó a decidir la drástica salida del "Patón"? Estas son las cinco claves:

1. No fue elegido pro la actual directiva del fútbol argentino

Bauza fue presentado el 5 de agosto de 2016 por la Comisión Normalizadora que durante casi un año, por decisión de la FIFA, administró a la AFA. Su nominación estuvo a cargo, casi exclusivamente, del presidente de aquella administración, Armando Pérez. El resto de los dirigentes de la entidad, entre ellos el actual presidente, Claudio Tapia, casi no tuvieron participación en su elección.

2. Los resultados logrados estuvieron lejos de los esperados

Durante poco más de nueve meses en el cargo, el seleccionado conducido por Bauza logró solo 11 de los 24 puntos en juego y al finalizar su ciclo se lo encuentra en riesgo de no participar del Mundial de Rusia 2018. En los ocho partidos que estuvo al frente del equipo, el rendimiento de Argentina estuvo lejos de lo esperado inclusive cuando consiguió triunfos, como el caso del 1-0 logrado frente a Chile, en Buenos Aires, el 23 de marzo. Tampoco ayudó a Bauza la comparación con la campaña que logró su colega Tite al frente de Brasil, que asumió para la misma fecha, con el equipo fuera de la zona de clasificación y por detrás de Argentina en las posiciones, En la misma cantidad de partidos, Tite logró ocho triunfos (3-0 como local ante Argentina), 24 goles a favor, dos en contra y aseguró la clasificación para Rusia.

3. No logró resolver la ausencia de Messi en algunos partidos

Por lesiones o suspensiones, el astro argentino Lionel Messi estuvo ausente en ocho partidos de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018. En cuatro de ellos el seleccionado fue dirigido por Gerardo Martino (derrota 2-0 con Ecuador, empates 1-1 y 0-0 frente a Brasil y Paraguay, respectivamente, y victoria 1-0 ante Colombia), y en otros tantos la conducción estuvo a cargo de Bauza (derrotas 1-0 y 2-0 con Paraguay y Bolivia, y empates 2-2 con Venezuela y Perú). Messi fue sancionado por la FIFA con cuatro partidos de suspensión tras el partido que Argentina derrotó 1-0 a Chile el 23 de marzo último. Hasta el momento solo cumplió un encuentro y fue derrota 2-0 ante Bolivia en La Paz. La AFA procura lograr una reducción del castigo. Si no lo logra, Messi tampoco jugará frente a Uruguay, Venezuela y Perú, y le quedará por jugar la última fecha ante Ecuador, en Quito.

4. Sus declaraciones fueron cuestionadas por los dirigentes

Su exposición periodística en medio de una discreta campaña de partidos fue criticada por la dirigencia. "Vamos a salir campeones del mundo jugando la final contra un equipo europeo, que puede ser Alemania, y me imagino a Messi levantando la Copa", declaró Bauza el 17 de marzo último al diario "La Nación", con Argentina en zona de repesca. Seis días más tarde, luego de un pálido triunfo 1-0 en Buenos Aires frente Chile, el entrenador, con tono desafiante frente a las críticas de la prensa, aseguró: "Jugamos un partido brillante".

5. La AFA cuenta ahora con dinero para contratar a Sampaoli

Si bien las finanzas de la entidad del fútbol argentino están en una crítica situación, la firma del nuevo contrato de televisión de los torneos nacionales con la estadounidense Fox/Turner le permitió obtener en las últimas semanas 1.200 millones de pesos. Con ese dinero la AFA podrá pagar los U$S 900.000 que le restarán cobrar a Bauza por destituirlo antes de terminar su contrato y también afrontar la rescisión del vínculo que une a Sampoali con el Sevilla español, que de los U$S 8,4 millones que costaba su salida hace unos meses, ahora se reducirá en mayo a unos U$S 1,5 millones. (DPA)

