Eugenio Zaffaroni, sobre el asesinato de Micaela García: "no todos los violadores son psicópatas sexuales"

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, se refirió al caso de Micaela García, la joven violada y asesinada la semana pasada por un hombre que tenía dos condenas por violación y que había salido de prisión por autorización del juez de Ejecución de Penas, Carlos Rossi.

Zaffaroni brindó una entrevista al programa La inmensa mayoría, en Radio Con Vos, donde dijo que si se hubiera llevado a cabo la reforma del Código Penal hubiera podido evitarse el asesinato de Micaela, señala Infobae.

También se refirió a los pedidos de que se inicie un proceso de juicio político contra Rossi por parte de referentes de distintos sectores, incluido el presidente Mauricio Macri, de destituir al juez que autorizó las salidas del violador, ahora principal sospechoso del crimen. "Puede ser que lo merezca o no, depende de la causa", respondió Zaffaroni.

"Lo que dice la noticia periodística no es suficiente para juzgarlo. Pero si hubiera estado vigente el proyecto de reforma del Código Penal que hicimos hace tres años, esto no hubiera pasado. Y sin embargo ese proyecto no estuvo vigente porque hubo un señor que se aprovechó de las circunstancias para instalarse políticamente", remarcó, en referencia al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien se opuso a la iniciativa.

Entonces se le consultó acerca de la posibilidad de que los violadores reincidan. "El tratamiento carcelario es complejo. Si es un psicópata sexual, es difícil controlar la psicopatía. Hay que establecer si se trata de un psicópata sexual o no. Necesitás un equipo bien integrado que lo diga", sostuvo.

Rechazó de plano el mote de "juez garantista" como se refieren a él políticos opositores al kirchnerismo y en las redes sociales. "No me vengan con que yo soy el garantista que quiere soltar a todos los violadores. Eso estaba en el proyecto y en ese caso hay muchas cosas que no hubieran pasado", subrayó. Hizo hincapié en que las violaciones pueden tener distintas circunstancias. "No todos los violadores son psicópatas sexuales, aunque sí todos son delincuentes. Algunos son psicópatas sexuales y ahí es donde hay que tener cuidado y hay que tener un peritaje muy serio, por ejemplo decir, no voy a soltar a este sujeto, al menos hasta que termine de cumplir la pena", apuntó Zaffaroni.

"El delito sexual es complejo; no es fácil de resolver. Son penas determinadas y hay que tener un diagnóstico bien hecho. Veremos qué hacemos, la base está. Lo importante es tener un diagnóstico responsablemente hecho. Y no es responsable una mera opinión administativa, ahí la responsabilidad no la asume nadie. Y más aún en la opinión administrativa cuando el que da la opinión dice 'no, no lo suelten'. Total no importa", sostuvo.

E insistió: "hay que hacer una cosa seria con un equipo de pericial plural. Nombrado por distintas personas. Que diga, no lo sueltes, porque este sujeto tiene características de psicopatía sexual. Y aunuqe no es vinculante, el juez no va a asumir la responsabilidad de soltarlo, si tiene un equipo responsable que dijo eso. Esa es la medida que habría que tomar. No sólo en casos de delitos contra la libertad sexual, sino también en casos de delitos contra la vida o la integridad física que tienen ciertas características de crueldad".