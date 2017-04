"Yo no soy el nuevo Messi, soy Dybala"

ITALIA.- Paulo Dybala, el delantero de Juventus de Italia y del seleccionado argentino, rechazó hoy las comparaciones con Lionel Messi y se afirmó en su identidad para desarrollar una carrera en notable ascenso desde su aparición en Instituto de Córdoba. "La gente tiene que entender que yo no soy el nuevo Messi. Yo soy Dybala, y entiendo que haya comparaciones, pero yo quiero ser Dybala y no el nuevo Messi", afirmó el futbolista durante una entrevista conjunta con Mundo Deportivo, Marca, Tuttosport y La Repubblica.

"Soy Dybala y voy a tratar siempre de dar lo mejor de mí para mi equipo y mi seleccionado. Messi hay uno solo, como solo hubo un Maradona. Seguramente reemplazar a jugadores como él no va a ser fácil. La gente tiene muchas expectativas sobre mí, y eso es una presión grande que debo llevar", agregó el cordobés, de 23 años.

"En Argentina con Messi siempre nos sentimos muy identificados, siempre fue mi ídolo, pero de ahí a ser su sucesor es difícil. Es alguien a quien admiro por lo que hace dentro del campo. Desde que apareció en Barcelona siempre miro sus partidos porque me gusta su forma de jugar y cómo es. Lo respeto mucho", sentenció.

Dybala y Messi se enfrentarán mañana en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa con las camisetas de Juventus y Barcelona. "Él quiere ganar, al igual que yo. Él consiguió muchas Champions y yo ninguna. Quiero que ésta sea la primera. Sabemos que llegamos, creo yo, en mejor forma que ellos pero los tenemos que respetar por lo que han hecho, no solo a él sino a todo el equipo", admitió.

"Lo que más me gusta del Barsa es la forma de jugar, de atacar cuando tienen la pelota. Seguramente es lo mejor que tiene en este momento. De los delanteros no hace falta decir nada porque ya los conocemos. Y los defectos, creo, cuando no tienen la pelota, cuando defienden, dejan muchos espacios", opinó. (Télam-Especial)