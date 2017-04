Murió Tita, la madre de Silvio Soldán

A los 102 años, falleció este mediodía Tita, la madre del conductor y presentador Silvio Soldán.

La mujer vivía desde hace tres años en el geriátrico San Román del barrio de Belgrano, en la Capital Federal, y en las últimas semanas había sido internada en el Sanatorio Güemes por problemas respiratorios, destaca Infobae.

Soldán era muy apegado a Tita, a quien la vedette Silvia Süller, ex pareja del animador, siempre responsabilizó por la ruptura de esa relación.

En 2014, Soldán tuvo que a su madre en un geriátrico. Sobre esta decisión, el conductor había manifestado: "Es muy difícil, lo pensé durante meses, porque la situación se hacía insostenible. Hay momentos que hay que tomar una determinación. No ha tenido una vida demasiado tranquila Mamá, pobrecita. No pasó nada puntual, hay circunstancias que no las puedo comentar por televisión, pero hay cosas que no podía hacer sola".