Nelly Furtado confesó que tener trabajos esporádicos la ayudaron para crear nuevas canciones

ALEMANIA.- La cantante canadiense Nelly Furtado ha conseguido volver a entusiasmarse con la música gracias a trabajos esporádicos, según relató a dpa en la localidad de Rust, en el sur de Alemania, a donde acudió a recoger un premio.



Tras haber ganado el Grammy hace 15 años con su primer éxito, Furtado se ha tomado un largo respiro en su carrera musical. "En los últimos cuatro años y medio hice una pausa a conciencia del mundo de la música y durante ese tiempo tuve algunos empleos, entre otros en tiendas de discos", contó la cantante ("Maneater").



"Así pude realmente darme cuenta de por qué quería realmente dedicarme a la música", señaló. En esos trabajos, la cantante contó que la gente la trataba de forma abierta y franca, lo que le ayudó a volver a hacer música. "Sobre el escenario y ante los focos uno vive una suerte de mundo paralelo", dijo Furtado. "Uno no siente realmente lo que la gente piensa y tampoco sabe bien el lugar de uno en la vida", agregó.



Gracias a esa pausa que se tomó, agregó, pudo seguir manteniendo los pies en la tierra y además inspirarse para nuevas canciones. "Las experiencias que he tendio fueron inspiradoras. He sacado provecho también desde el punto de vista artístico", señaló según indicó la agencia DyN.



La canadiense ganó un Grammy en 2002 con el single "I'm Like a Bird" y a finales de marzo publicó su sexto álbum, "The Ride". En la localidad alemana de Rust, Furtado recogió el premio Radio Regenbogen (radio Arcoíris).