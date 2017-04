Conmoción en España por la muerte de Carme Chacón

MADRID, España.- La socialista Carme Chacón, primera mujer que ocupó el cargo de ministra de Defensa de España (2008-2011), murió ayer en Madrid a los 46 años, confirmaron fuentes del partido en medio de la consternación de todas las fuerzas políticas.



La también ex diputada y ex candidata a dirigir el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) padecía un cardiopatía congénita, pero no había mostrado síntomas de recaída, según fuentes de su entorno.



"Estuve con ella antes de ayer y se la veía absolutamente feliz. No tenía ni el más mínimo síntoma", dijo a DPA Luis Arroyo, experto en comunicación política que trabajó estrechamente con la entonces ministra.





Al parecer su familia no la localizaba desde el sábado, por lo que sus amigos fueron a buscarla a su casa, según el diario "El País".La inesperada muerte de la joven política, madre de un niño de ocho años, conmocionó a toda España."Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros de Carme Chacón, gran política con sentido de Estado", escribió en su cuenta de Twitter el presidente del Gobierno,, del conservador Partido Popular (PP)."Consternado y roto por la inesperada muerte de la compañera Carme Chacón. Todo mi afecto y calor hacia su familia. Hasta siempre, Carme", escribió también en Twitter, ex secretario general del partido y candidato al cargo.Carme Chacón hizo historia cuando el entonces jefe del gobierno español,, la nombró en 2008 ministra de Defensa. No solo se convirtió en la primera mujer de la historia de España en ponerse al frente de los militares, sino que además lo hizo embarazada.Era abril de 2008 y tenía 37 años. En esos tiempos se la empezó ya a señalar como posible sucesora de Zapatero, al que lo unía entonces una estrecha amistad.Chacón era mujer, joven y catalana, este último un atributo que despertó gran recelo en determinados sectores de una España alerta ya por las ansias secesionistas en Cataluña. Ella se esforzó por demostrar que se podían conjugar las dos identidades.Nacida el 13 marzo de 1971 en la localidad barcelonesa de Esplugas de Llobregat, en 2012, tras la retirada de Zapatero después de ocho años de Gobierno que acabaron opacados por la gestión de la crisis económica, tuvo grandes opciones de convertirse en la primera mujer en 130 años en tomar las riendas del PSOE.Compitió con el ex ministro del Interiorpor el liderazgo en el congreso que la formación celebró tras la retirada de Zapatero. Apenas 22 votos de diferencia lo impidieron.La carrera política de Chacón fue una de esas trayectorias de abajo arriba: militante, concejal, teniente de alcalde, diputada, miembro del comité federal del partido, vicepresidenta del Congreso de los Diputados y ministra.A los 36 años se convirtió, como ministra de Vivienda, en el miembro más joven del Ejecutivo de Zapatero, aunque el cargo le duró menos de 12 meses, porque tras la segunda victoria electoral consecutiva del PSOE, Zapatero la colocó en el Ministerio de Defensa, en una decisión sin precedentes.Hasta la última crisis del PSOE, la que lo tiene aún sumido en una travesía por el desierto en la que ahora vuelve a buscar líder, el nombre de Chacón siguió de vez en cuando apareciendo.