Quisieron subastar una Ferrari de Donald Trump pero nadie la compró

Con más de 9.600 kilómetros hechos y U$S 250.000 de base, la Ferrari F430 de Donald Trump fue rechazada por el mercado. Es que intentaron subastar el auto pero no encontraron comprador: ¡era demasiado caro!.

El evento estuvo a cargo de la empresa Auctions America pero no logró ser subastada ya que el monto ofertado no alcanzó el mínimo de venta. Pero una vez finalizado el encuentro se hizo la luz: un anónimo ofreció U$S 270.000 y se la llevó.

Color Rosso Corsa de Ferrari.

La "máquina" importada perteneció al presidente estadounidense desde 2007 hasta 2011. Detalles del auto:

- Tiene un motor naftero de 4.3 litros de aspiración natural y transmisión automática secuencial.

- Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en ¡cuatro segundos!

- Llega hasta los 315 kilómetros por hora.

- Es de color roja o Rosso Corsa de Ferrari con el interior en nude

- Tiene 9.656 kilómetros recorridos

El interior del vehículo.