El Gobierno porteño dice que desalojó la carpa de los docentes con gas y a golpes porque no tenían permiso

BUENOS AIRES.- El desalojo con gas pimienta y a golpes de la "escuela itinerante" que intentaban instalar docentes de Ctera ayer en la plaza del Congreso generó repudios de parte de distintos sectores de la sociedad y dejó prácticamente rota la relación entre el Gobierno y los gremios del sector.



La secretaria gremial de Suteba, María Laura Torre, aseguró hoy que el escenario que viene tras la represión policial de ayer en la plaza del Congreso es muy grave. "No pueden explicar la represión de ayer ni cómo va a seguir este gobierno con los docentes. ¿Qué nos van a pedir ahora el Gobierno, que nos vayamos del país?", advirtió.



En declaraciones a radio La Red, la dirigente aclaró que ya habían presentado ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la nota solicitando el permiso para la realización de un acto, que incluía la instalación de una carpa pero esto fue impedido por el acciones de las fuerzas de seguridad.



Dijo que siente "dolor, bronca y una tristeza inmensa", cuestionó que el Gobierno les pidió que sean "creativos" en la protesta pero que igual sufrieron el accionar policial.



"Primero vino la Policía, y después, a las dos horas, mandó a una multitud (de uniformados) y reprimió, pasó la línea. No puedo creer que en mi país esté pasando una cosa como esta", añadió.



Ayer, lanzando gas pimienta y avanzando con la Infantería, la Policía impidió que docentes de Ctera instalaran una "escuela itinerante" en la plaza del Congreso, para continuar con el reclamo de una paritaria nacional para el sector, en el marco de lo cual varios manifestantes resultaron golpeados y cuatro maestrosm detenidos.



Desde el Ministerio de Espacio Público se informó, en tanto, que la instalación de la "estructura" que levantaban sindicatos docentes en la Plaza del Congreso no tenía permiso de las autoridades de la Ciudad. El comunicado dice que el personal policial "sugirió el desarme".



"Espacio Público informa que evitó el armado de una estructura en la Plaza del Congreso cuando un grupo de gremialistas docentes comenzó hoy a las 13 a instalar la misma sin ningún tipo de permiso", señaló el Ministerio en un comunicado.



"Por consiguiente se labraron actas de infracción por uso indebido de espacio público y también se hizo presente personal policial y sugirió el desarme" de la estructura tubular, concluyó. (DYN)