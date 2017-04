Crearon la cuna perfecta: imita los movimientos de un auto

Una cuna que imita los movimientos y el ruido del auto familiar, con luces LED que simulan la iluminación urbana gracias a una aplicación para celulares que las programa, fue desarrollada por una empresa automotriz que aún no las puso a la venta pero que ya presentó el prototipo, con gran éxito entre mamas y papas que tienen bebés acostumbrados a dormir en el vehículo.



A pedido de Ford, el estudio de diseño español Espada y Santa Cruz desarrolló Max Motor Dreams, una cuna que se puede personalizar con los sonidos y vibración particulares del automóvil, descargando una aplicación en el celular durante un viaje, apuntó Télam.



Los acelerómetros y micrófonos del coche se encargan de registrar el entorno y luego descargan los datos a la cuna para "hacer la experiencia lo más familiar posible para el bebé", informó el portal Wards Auto.



"Al tener a su bebé dormido en la cuna Max Motor Dream, en vez de en un automóvil, los padres no perderán el equivalente a 44 días de sueño en el primer año de vida de su bebé, que es lo que se pierde cuando hay que levantarse, encender el auto y dar una vuelta con el niño hasta que se duerme", según estimaciones de la compañía automotriz.



Ford ya presentó el prototipo de la cuna, pero aún no anunció cuando la fabricará en serie y la pondrá a la venta.