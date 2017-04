"Vivo en estado de alerta, con vértigo", dijo Araceli González en un fuerte discurso

Araceli González realizó un fuerte discurso en la mesa de Mirtha Legrand y contó algunas anécdotas de su vida cotidiana en relación a la inseguridad y a la actualidad de nuestro país.

"Necesitamos una seguridad de todo tipo", afirmó y agregó: "vivo en estado de alerta, con vértigo".

Una de las anécdotas que relató trataba sobre su vuelta al trabajo. Contó que el día del último paro volvió a su casa después de un ensayo a las 2 de la mañana tomó la Panamericana y quiso parar a cargar nafta pero no pudo porque en la estación de servicio no había servicio. "Me empecé a angustiar y tener miedo. Dije, 'tengo que llegar a mi casa con el temor de quedarme sin nafta en la Panamericana'".

Y relató: "se cruza una camioneta a la altura de la 197". Afortunadamente, no pasó nada, pero el susto estuvo. "Zafamos de casualidad porque monitoreo los autos, vengo de barrio y tengo una cosa distinta al niño de hoy, que vive criado en una cápsula", indicó.

También se refirió al medio que sufrió cuando su hija fue a la marcha de #NiUnaMenos: "yo a veces tengo ganas de salir a la calle también, porque soy madre, me duelen cosas, me siento mal. Cuando fue la marcha Ni una menos mi hija estaba entre las mujeres y le decía 'cuidate, cada 3 minutos escribime'", comentó luego. Y agregó: "Necesitamos una seguridad de todo tipo. Vivo en una angustia permanente".