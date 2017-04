En Tucumán marcharon y pidieron justicia por Micaela

Alrededor de 400 personas marcharon esta noche en Tucumán para pedir justicia tanto por el crimen de Micaela García como por el del resto de las víctimas de femicidios. Organismos y personas autoconvocadas participaron del reclamo y rodearon la plaza Independencia.

Con paraguas y carteles, sin que el frío ni el agua impida la reacción de un pueblo harto de violencia y muertes, los tucumanos llegaron antes de las 21 a la plaza y caminaron alrededor de la misma. Al grito de "queremos justicia", los presentes en la provincia y en todo el país, exigieron políticas preventicas y de protección para las mujeres.

El hallazgo del cuerpo sin vida de Micaela fue la gota que rebalsó el vaso, una vez más, de la sociedad. La víctima era militante del movimiento Evita y participaba en todas las actividades de Ni una Menos. García apareció muerta esta mañana, luego de permanecer desaparecida una semana en Gualeguay, mientras que un hombre de 30 años, señalado como posible autor del crimen, quedó a disposición de la Justicia tras ser detenido en Buenos Aires.

Marchas en el país

- Rosario

Cientos de rosarinos se reunieron hoy en la plaza Montenegro bajo la consigna #NiUnaMenos para repudiar el femicidio de la joven entrerriana Micaela García y contra el juez Carlos Rossi, quien había liberado al sospechoso de matar a la joven. Majo Gerez, integrante del Colectivo Ni Una Menos Rosario, dijo a Télam: "es innegable que esta muerte nos pega más de cerca porque Micaela era de esa generación que lucha por 'Ni una menos' y hace que impacte de manera más fuerte".

"La Justicia sigue encubriendo y cobijando a violadores y feminicidas pero lo que queremos es que los feminicidios no sucedan más", enfatizó. Y agregó: "exigimos políticas públicas preventivas y protectivas hacia las mujeres para que no pase lo que se visibiliza hoy con Micaela".



Eugenia Rodríguez, responsable del Frente de Mujeres del Movimiento Evita de Rosario, consideró que este caso "es un claro reflejo de las demandas que hacemos las mujeres que es la perspectiva de género en la capacitación de jueces y fiscales, porque el juez que liberó al sospechoso, no tomó en cuenta las dos violaciones previas ni los informes que desaconsejaban su liberación". "Hoy estamos una vez más en la calle por nuestra compañera Micaela y también por todas las mujeres que hoy no pueden caminar por la calle tranquilas porque no saben si van a volver con vida", resaltó.



- Entre Ríos



Una multitudinaria marcha en silencio se realizó esta tarde en la ciudad entrerriana de Gualeguay. Cientos de vecinos, amigos y familiares se concentraron desde las 20 en la plaza de Gualeguay con carteles que expresaban "Todos somos Micaela", informó la agencia DyN. Allí, los vecinos permanecieron en silencio con fotos de la víctima para exigir justicia y marcharon por las calles de la ciudad.



- Bahía Blanca



Los vecinos de Bahía Blanca, en el sur bonaerense, se concentraron esta noche en el centro de la ciudad en repudio del femicidio. El crimen volvió a recordar a los bahienses otro hecho similar ocurrido en mayo del año pasado, con la muerte de Micaela Ortega, una nena de 12 años que fue engañada a través del Facebook, recordó Télam. Por el crimen de la niña está detenido Jonathan Luna, de 26 años, y la causa ya fue elevada a juicio, que se estima se realizará antes de fin de año.



Tras la noticia del hallazgo del cuerpo de García en cercanías de Gualeguay, distintas agrupaciones y organizaciones feministas de la ciudad, como el movimiento Evita, entre otros, convocaron a realizar una concentración a las 20 frente a la plaza Rivadavia, en el centro de la ciudad. Banderas y pancartas indicaban "El Estado es reponsable #Ni una Menos"; "Basta de femicidios" entre otros mensajes.



- Viedma



Más de un millar de personas se congregaron masivamente esta noche en la plaza San Martín, de Viedma, en repudio al femicidio de Micaela García, la joven de 21 años que estaba desaparecida desde hace una semana en la ciudad entrerriana de Gualeguay. La convocatoria fue realizada a través de las redes sociales por el colectivo Mujeres Organizadas de la Comarca, comunicó Télam.



"Hoy nos vuelven a matar el sistema judicial y el Estado femicida, pero nos levantamos y seguimos luchando para pedir justicia por Micaela y la inmediata detención del juez" de Ejecución de Penas Carlos Alfredo Rossi, expresaron las organizadoras en un comunicado.