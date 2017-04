El acusado por el asesinato de Micaela García había sido condenado a nueve años de prisión por dos violaciones

Sebastián Wagner, el acusado de haber asesinado a Micaela García en Entre Ríos, se encontraba en libertad condicional tras haber sido condenado a 9 años de prisión por dos violaciones. Según la Policía de esa provincia, tenía el modus operandi de deshacerse de las vestimentas de sus víctimas en la vía pública luego de abusar de ellas.



El hombre, que fue aprehendido en el partido bonaerense de Moreno anoche, se hizo conocido públicamente en agosto de 2013 durante un juicio en el que se lo acusaba de haber violado a una mujer en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay en mayo de 2010, recordó la agencia Télam.



En dicha oportunidad, Wagner (30), apodado "Melli", se declaró inocente y señaló como culpable a su hermano gemelo, Maximiliano, quien trabajaba en el mismo frigorífico que él al momento en que se cometió el hecho. El test de ADN no era suficiente ya que como los gemelos son fecundados por el mismo óvulo, comparten la misma información genética. Por eso, el tribunal dispuso realizar exámenes más específicos que nunca llegaron a concretarse ya que eran muy costosos para los recursos de los que disponía la fiscalía, por lo que "Melli" terminó siendo absuelto.



Sin embargo, ese no fue el primer juicio que recayó sobre Wagner, ya que había sido procesado y condenado en 2012 en un juicio abreviado por dos abusos sexuales cometidos en julio y noviembre de 2010 en la misma localidad de la provincia de Entre Ríos. En esos casos, las dos mujeres, jóvenes estudiantes, lo reconocieron como su atacante y los magistrados de ese juicio lo enviaron nueve años a prisión en la Unidad 9 de Gualeguaychú, de escasa vigilancia y destinada a internos que se encuentran en período de prueba.

Si bien la condena debía finalizar el 16 de julio de 2018, el 5 de julio de 2016, el juez de Ejecución de Penas y Medidas de esa localidad, Carlos Alfredo Rossi, desestimó un informe del Servicio Penitenciario provincial en el que se desaconsejaba que el apresado fuera beneficiado con la libertad condicional y lo dejó en libertad.



Según los especialistas que firmaron ese documento, Wagner no se había adaptado de la forma esperable a los aspectos educativos y psicoterapéuticos que disponía la unidad penitenciaria, pero el juez le otorgó dicho beneficio con la imposición de algunas condiciones, como la fijación de un domicilio en Gualeguaychú y la orden de no mantener contacto con las víctimas de los hechos, entre otras medidas.



Pese a eso, "Melli" se trasladó desde la mencionada ciudad hacia Gualeguay hace tres meses, donde se cree que violó y asesinó a Micaela García (21), desaparecida desde el sábado 1 de abril y hallada muerta en un descampado esta mañana, tras encontrarse sus ropas tiradas en la vía pública cerca del lugar donde se encontraba el cadáver.



Al ser consultado sobre Wagner, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein, explicó hoy que el hombre "tenía hechos similares, no por homicidio", pero que "era su modus operandi ir despojándose de prendas en el camino" luego de cometer los abusos.