Famosos y políticos expresaron su bronca por el asesinato de Micaela García

Las cuentas de Twitter fueron el canal que eligieron varios artistas y hasta el ministro de Justicia, Germán Garavano y la ex presidenta Cristina Fernández, para expresar su enojo por el asesinato en Gualeguay de Micaela García.



También con comunicados, como el de la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Túñez, que expresa que "aquí hay dos responsables, ambos producto de un sistema socio cultural machista y patriarcal. Por un lado, el asesino, y por el otro lado, el juez de Ejecución de Penas Carlos Alfredo Rossi, quien decidió hacer oídos sordos ante el informe del Servicio Penitenciario provincial y el dictamen de la Fiscalía que desaconsejaba su liberación".



"El ministro de Justicia también le apuntó al juez que liberó al violador", escribió Garavano reproduciendo sus propias declaraciones en una entrevista de Infobae. La ex presidenta Cristina Fernández utilizó veinte caracteres: "por Micaela. Por todas." El conductor Diego Ripoll también eligió la brevedad. "Vergüenza de género", dijo sin vueltas, según comunicó la agencia Télam.



El actor Nico Vázquez fue uno de los primeros en sumarse a la red: "Micaela, muerta. Cuantas van? ASESINOS libres, por culpa de la PÉSIMA justicia. Responsabilicen YA al juez. No se puede seguir así", escribió. Apenas 17 minutos antes, su mujer, Gimena Accardi, también había mostrado su bronca: "Micaela, muerta. Otra víctima más de un asesino libre. RESPONSABLES, HAGAN ALGO, empiecen por renunciar, jueces cómplices". La bailarina Laura Fernández publicó una foto junto a Federico Bal, y al coreógrafo Matías Napp, con el cartel #NiUnaMenos.



A una semana de su desaparición, el cuerpo de Micaela García, de 21 años fue encontrado esta mañana a pocos metros de la ruta nacional 12. Micaela, que era de Concepción del Uruguay pero vivía en Gualeguay, donde estudiaba Educación Física, militaba en el Movimiento Evita. Sus compañeros también eligieron Twitter para homenajearla: "Micaela Compañera, no olvidaremos tu compromiso y alegría. Tu sonrisa nos guiará en la lucha. Ahora y siempre!"



La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se unió al reclamo de justicia y convocó a la marcha de esta noche: "#NiUnaMenos #VivasNosQueremos a las 20 hs en el Obelisco y todas las plazas del país. Por #Micaela, por vos, por ella, por todas". Junto a las convocatorias para marchar y pedir justicia, otro de los más mencionados fue el juez Carlos Rossi, quien decidió darle a Maximiliano Wagner la libertad condicional.

"Que impotencia, dolor, tristeza... cadena perpetua para los violadores, #Micaela QEPD abrazo a sus familiares y amigos", señaló la actriz Catherine Fulop. "Sentirá culpa el juez Rossi que lo liberó o es tan mierda que no siente nada?", opinó la actriz Malena Guinzbourg.



Gonzalo Heredia, en cambio, prefirió difundir una foto del juez junto con el mensaje "que se le conozca bien la cara, esto podemos hacer desde Twitter". Viviana Saccone, Martina Gusmán, Nazarena Vélez, Mariano Martínez, Malena Pichot y la cantante Miss Bolivia fueron otros de los que se sumaron a los pedidos de justicia.